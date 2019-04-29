〈全民退休專案〉三家投信完成基金提案 未來管理機制將比照私校退撫基金

「全民退休投資專案」好享退入選的三家投信──安聯、國泰、群益，今 (29) 日完成基金商品的提案，推動諮詢小組接下來將針對各基金展開審查程序，預計 7 月底上架，未來基金的管理機制也將仿照私校退撫基金，定期提交基金報告。

「全民退休投資專案」推動諮詢小組今天審定入選的安聯、國泰、群益三家投信基金產品提案，這次小組會議中，三家投信分別針對產品規格、特色、投資策略、預估作業時程等做詳細說明。

提案的基金分為依照積極、穩健、保守的「目標風險類型」，及依據不同目標退休時間如 10 年、20 年、30 年的「目標日期型」兩類，三家投信將發行退休級別 (簡稱 P 級別) 基金。

其中，國泰投信將發行目標日期型、安聯及群益兩家投信則將發行目標風險類型，預計 7 月底上架，屆時報名此專案的民眾可於「全民退休投資專案」平台瞭解專案基金內容，選擇適合的基金投資。

推動諮詢小組表示，本專案的基金投資有規範訂定股、債投資的比例，以追求報酬與風險平衡，另外，為了實踐深耕台灣市場、壯大台灣產業的決心，亦有一定比重投資台股基金。

針對基金未來上架後的管理機制，推動諮詢小組表示，規劃將參採私校退撫基金做法，也就是說，由三家投信就此專案各檔基金提供相關報告。報告內容除了績效表現外，還包括各資產類型配置比重、市場回顧與展望等，專案期間召集人也要在必要時召開會議。

推動諮詢小組召集人暨集保董事長林修銘表示，這個專案主要是推動國人以定期定額、長期且紀律投資來做退休準備，專案推出後，便獲得廣大迴響，報名人數也在三周內突破 4 萬人，由於報名人數眾多，建議尚未開戶的民眾盡快完成開戶，以便 7 月底產品上架時做申購。