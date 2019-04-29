〈全民退休專案〉超過4萬人報名 詢問電話塞爆 報名開戶延至7月底

「全民退休投資專案」好享退活動，上線以來不到 3 周，已超過 4 萬人報名，不過近期不少民眾反映，希望能多了解產品內容，再決定是否參加此專案，主辦單位決定在專案產品開放報名開戶至 7 月 30 日止。

「好享退」熱潮持續延燒，原先預定的 1 萬個名額，在啟動報名的第一天，不到 24 小時內即額滿，隨即開放至 4 月底前報名者皆可參與專案，但統計至 4 月 29 日為止，報名人數已超過 4 萬，執行單位基富通平均每天接獲的詢問電話及郵件都較過去大增，主辦單位也收到不少希望報名能延續的聲音。

另一方面，由於專區內的產品目前正送審當中，預計 7 月初即可審核完畢，按照規劃在 7 月底將全數於基富通的好享退活動專區上架，近期不少民眾也反映，希望能多了解產品內容，再決定是否參加此專案。

基富通表示，就基金操作上來說，若能開放更多民眾參加，將有助於基金規模維持一定水準，使經理人在操作上能做更妥適的資產配置、分散風險。

在多方的詢問，及對此專案的熱烈支持下，主辦單位決定在專案產品開放申購前，持續開放民眾報名參加「好享退」專案。目前規劃報名時間到 7 月 30 日截止，只要在活動期間報名的民眾，雖不能享有 4 月底前報名者獲得超商咖啡兌換券一張，及單筆手續費 0 元酷碰券一張兩樣好禮，但 5 月 1 日至 7 月 30 日間報名成功者，仍可得到單筆手續費 0 元酷碰券一張。