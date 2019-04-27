中國3月工業利潤轉正 創7個月新高

今 (27 日) 中國國家統計局公佈 3 月規模以上工業企業利潤年增 13.9%，金額人民幣 5895 億元，年變動由負轉正，且 3 月份的單月高成長也創下 2018 年 8 月以來最高漲幅。

由於受到 1 月至 2 月份利潤大幅下滑影響，第一季中國規模以上工業企業利潤年衰退 3.3%，金額人民幣 1.3 兆元。反應出今年前兩個月，春節假期大大影響中國工業企業生產活動。

圖片來源：中國統計局

1 月至 3 月份，規模以上工業企業營收達人民幣 24.4 兆元，年增 7.2%；營業成本人民幣 20.6 兆元，年增 7.7%；營業收入利潤率為 5.31%，比去年同期下滑 0.58 個百分點。

從產業別來看，1 月至 3 月份，41 個產業項目中，有 28 個產業利潤比去年同期成長，個數比 1 月至 2 月增加 8 個。

中國統計局提到，3 月份工業生產銷售增長加速，工業品價格回溫，特別是汽車、石油加工、鋼鐵、化工等產業獲利出現上揚。此外，增值稅稅率下調的刺激效應，及投資收益增加等因素對於工業企業獲利也有正面影響。

中信證券固定收益部門則指出，中國春節後工業品產、銷兩端均有所恢復，加上工業品價格回升，帶動企業獲利走揚，而該數據與 3 月份工業增加值及 PPI 回溫相呼應。以產業角度來看，周期性行業產、銷端呈現復甦，意味著中國經濟出現回穩跡象。

華泰宏觀則表示，規模以上工業企業獲利回升仍有一定程度反應季節性因素。整體來看，今年工業產業利潤率明顯下滑，是民間企業槓桿率提升，使得整體工業融資成本上漲所致。因此，未來工業企業獲利能否持續保持正成長，仍要觀察減稅降費政策所帶來的效果。