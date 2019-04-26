習近平：中國不搞以鄰為壑的貨幣貶值 將擴大市場准入、保護產權

今 (26) 日中國國家主席習近平在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇時提到，中國將進一步採取一系列重大改革開放政策，並著重在制度性及結構性層面的對外開放，並宣稱中國不搞以鄰為壑的貨幣貶值，將不斷完善人民幣匯價形成機制，使市場在資源配置中起決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

圖: AFP

習近平並在本屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上，提出以下政策方針：

1. 擴大外資市場准入範圍

目前，中國已實施准入前國民待遇加負面清單管理模式，未來會繼續大幅縮減負面清單，並開放更多產業允許外資控股或獨資經營。

此外，中國將新成立一批自由貿易試驗區，加速建設自由貿易港，並嚴格實施《外商投資法》。中國將以公平競爭，開放合作推動中國供給側改革，提升供給端品質及效率。

2. 大力加強知識產權保護

中國將全力營造尊重知識價值的經商環境，建全知識產權保護法，加強對外國知識產權合法權益保護，杜絕強制技術轉讓，做好商業秘密保護，依法嚴厲打擊知識產權侵權行為。

中國願與世界各國加強知識產權保護合作，維護內外資企業合法權益的需求，營造良好創新生態環境。

3. 擴大商品和服務進口

中國擁有世界上規模最大、成長最快的中階收入族群，消費成長潛力巨大。為滿足民眾日益增長的物質需求，增加消費者選擇機會，中國將進一步降低關稅，消除各種非關稅壁壘。

中國不刻意追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質農產品、製成品和服務，促進貿易平衡發展。

4. 與國際總體經濟政策相互配合

全球化的經濟需要全球化的治理，中國將加強配合與協調世界各主要經濟體的總體經濟政策。中國持續改善人民幣匯率形成機制，保持人民幣匯率在合理水平上的穩定，不搞以鄰為壑的匯率貶值

此外，中國積極支持和參與世貿組織改革，共同構建更高水準的國際經貿規範。

更加重視對外開放政策貫徹落實

中國一向高度重視，並履行與世界各國達成的多邊和雙邊經貿協議，中國政府會依據擴大開放市場所需，修改法律法規，廢除妨礙公平競爭、扭曲市場的不合理規定，及補貼，公平對待所有企業和經營者，建全市場化、法治化、便利化的經商環境。

