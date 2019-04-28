〈觀察〉大立光點火後 今年以來全台工業不動產換手潮以桃園最熱

今年以來，全台工業不動產交易熱，1 月股王大立光 (3008-TW) 率先引爆，在不到半個月時間內砸 28 億元資金，買下台中工業區內兩處建廠用地後，掀起這波工業不動產換手潮，以桃園交易最熱絡，包含廣運 (6125-TW)、昇貿 (3305-TW) 等，都已陸續售出部分廠區資產，理由都是為了整合產能。

太平洋電線電纜公司以底價 27 億元，標售桃園八德區的 8799 坪土地，將在 5 月 28 日開標，開標結果將成下半年市場一大指標。另外，興櫃廠東聯光訊玻璃 (1814-TW) 去年 7 月以 9.22 億元價格，處分桃園南崁工業廠房及土地，土地面積 4189.02 坪，由富旺國際 (6129-TW) 標下，近期富旺國際又尋求轉手，委託富信全球置產進行公開標售，預計 5 月 9 日開標。

今年第 2 季以來，桃園工業不動產成交案件，以廣運桃園中壢廠近萬坪土地及廠房交易案最受矚目，廣運將以總價 25.68 億元，將該工業用不動產賣給台達電 (2308-TW)，這也是台達電繼去年以 20.6 億元購入中壢工業區內 8000 坪土地擴建廠房後，在桃園中壢另一大手筆工業不動產投資。

焊錫廠商昇貿科技 (3305-TW) 去年獲利陷谷底，稅後純益 4193 萬元，每股純益為 0.35 元，昇貿旗下嘉貿光電已撤銷興櫃交易並取消公開發行，昇貿對原有位於觀音工業區土地及廠房，計畫以約 2 億元售出，同時，昇貿本身在觀音工業區工業二路的 1900 坪土地及廠房，也將求售。

依昇貿產能規劃來看，在桃園科技工業區設立占地 5000 坪的新廠，已完工投產，在產能整合考量下，將原有觀音工業區的產能，移轉到桃園科技工業區的新廠區生產；同時，完成觀音工業區的兩個廠區資產處分之後，處分利益估達 1.2 億元以上，可貢獻昇貿每股純益逾 1 元。

廣運的桃園中壢廠工業用不動產，則以總價 25.68 億元賣給台達電，廣運也是基於產能整合考量，桃園中壢廠現有土地及廠房，是 2003 年購自台灣飛利浦電子公司，原有土地 1.3 萬坪，廠房 1.4 萬坪，持有成本 5.23 億元，由於廣運現有新北新瑞芳廠可運用，因此將桃園中壢廠土地及廠房，租給子公司太極能源 (4934-TW) 使用，但太極將在今年 6 月完成越南第二階段的產能建置，也將自該廠遷出，於是廣運董事會決議，處分中壢廠資產，由台達電承接此一廠區的 9726 坪土地及廠房 1.23 萬坪，此舉也等於廣運出售其中 74.3% 的土地。

廣運對桃園中壢廠區這筆工業用不動產，處分利益估達 19 億元，可望貢獻每股純益約 7.63 元。