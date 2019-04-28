〈觀察〉長照扣除額闖關立院審查 扣除額與排富兩大挑戰待解

行政院版本的「長照扣除額」出爐後，接下來將面臨立法院審查階段，基於照顧弱勢並考量財正健全，行政院推出每人每年 12 萬元定額扣除，並增定排富條款，不過從朝野立委提案來看，不僅扣除額普遍高於政院版本，且不排富居多，提高扣除額與排富與否，將成法案闖關的最大挑戰。

行政院日前通過長照扣除額草案，考量部分居家照護或聘僱外籍勞工進行照護者缺乏支出單據證明，因此決定採定額扣除方式，每人每年有 12 萬元的扣除額，並增設排富條款，包括綜所稅率 20% 以上、股利所得分開計稅 28%，以及基本所得超過 670 萬者，無法適用長照扣除額。

根據財政部估算，長照扣除額通過修法後，估計約有 29 萬人受惠，稅損約 20 億元。

而在政院版草案出爐後，接下來即將進入立院法案審查這一關，不過攤開目前朝野立委的提案，光是扣除額這一項就與政院版本有段距離，幾乎都高於政院版的 12 萬元，僅國民黨徐志榮與李彥秀提案 12 萬元扣除額與政院一樣，差別在於少了排富條款，其他提案版本，少則 20 萬起跳，甚至有立委喊到 36 萬元。

根據財政部估算，長照扣除額定額扣除 12 萬元，增加排富條款，稅損約 20 億元；但若拿掉排富條款，稅損將近 60 億元，而立委諸公提案的扣除額普遍高於政院版，又拿掉排富條款限制，以此估算，每年光是長照扣除額的稅損，恐怕數百億元跑不掉。

原本財政部規劃，等到 5 月綜所稅申報結束後，先看稅制優化方案後的稅收申報結果，再進一步檢討包括長照扣除額在內的各項扣除額，但如今長照扣除額已是勢在必行，政府如何在照顧弱勢與守住財政健全中取得平衡，將成接下來闖關立法院的最大挑戰。