〈分析〉手機身份識別新主流：屏下指紋辨識

2014 年 Sharp 推出全球第一款全螢幕智慧型手機「Aquos」，當時並未受到市場重視。而之後三星、小米、LG 也開始陸續推出全螢幕手機，全螢幕概念才漸漸受到消費者重視。至於全螢幕應用的爆發點則要等到 2017 年 iPhone X 推出後，滲透率才呈現大幅度的成長。

隨著手機螢幕逐漸朝向全螢幕發展，意味著原先的電容指紋辦識將要退出市場，取而代之的就是光學 / 超聲波屏下指紋、虹膜、人臉、聲紋等身份辨識技術。目前手機搭載的辨識技術就以「屏下指紋」及「人臉」最為大眾所知。

傳蘋果跟進採用屏下指紋技術

人臉辨識是蘋果主推的辨識技術。從數據上來看，2018 Q4，3D 人臉辨識手機滲透率達 14%，其中，iPhone 占 85% 以上，因此能推算出 Android 陣營 3D 人臉辨識滲透率只有約 2%。

資料來源：IDC

至於 Android 陣營則是以光學 / 超聲波屏下指紋辨識為主，人臉辨識為輔。2018 Q4，全球手機屏下指紋滲透率達 6%，由於蘋果手機未採用該技術，因此這部份全為 Android 陣營採用。雖屏下指紋滲透率低於 3D 人臉辨識技術，但跟前一年度的滲度率相比已大幅成長一倍。

原先市場預估今年屏下指紋辨識滲透率可能上升到 10% 至 15% 之間。不過，由於在技術更加純熟、成本持續改善之下，TrendForce 預估，今年屏下指紋辨識在手機市場滲透率有機會突破 2 成。不光如此，市場也傳出今年或明年蘋果新機可能跟進採用屏下指紋辨識。

可以想見，在 3D 人臉辨識供給端仍有技術、產能瓶頸，及成本過高之下，其普及速度將會被屏下指紋辨識超越。

2019 年全球手機廠新推出的旗艦機型將屏下指紋辨識視為標準配備。不光如此，從去年 10 月，OPPO 推出定價人民幣 1599 元的平價手機中，也採用屏下指紋辨識，成為全球第一款光學指紋千元機種。

由此得知，不光是旗艦機，今年推出的中階手機市場，屏下指紋辨識也將成為各品牌廠主打賣點之一。在此熱潮之下，IHS 預計 2019 年螢幕指紋晶片出貨量將增至 1.8 億片。

資料來源：IHS

解鎖速度

目前光學指紋解鎖速度仍略低於電容指紋辨識，不過兩者差距已明顯縮小。以去年 9 月 VIVO 推出的 X23 來看，其所搭載的第四代光學螢幕指紋辨識技術，解鎖速度為 0.35 秒。

而今年小米 9 搭載的光學指紋解鎖速度已進步至 0.28 秒，與電容指紋辨識的 0.2 秒相差無幾。而正常人的反應時間是介於 0.15 秒～0.4 秒間，可以想見目前光學指紋解鎖水準已能滿足一般人需求。

屏下指紋辨識滲透率可望超預期

目前匯頂、新思推出光學屏下指紋辨識方案，除了能相容手機全螢幕設計外，成本上方面也具有優勢，因此吸引手機品牌廠的採用，再加上三星今年初宣布搭載高通超聲波屏下指紋辨識的旗艦機種，若蘋果在下半年也跟進採用屏下指紋新機，今年搭載屏下指紋辨識技術的智慧手機數量將有機會超過 IHS 預期，上看 2 億支。