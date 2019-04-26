美國Q1實質GDP季增年率3.2%！但消費、企業投資不振仍是隱憂？

週五 (25 日) 美國商務部公布 Q1 實質 GDP 季增年率為 3.2%，是大幅高於市場預期的 2.3%，並且寫下 2018 年 Q3 以來新高，為美國實質 GDP 季增年率連續 2 個季度下滑畫下句點。

美國實質 GDP 季增年率 圖片來源：Wells Fargo

美國 Q1 實質 GDP 季增年率是大幅好於市場預期，主要是受到出口提振、庫存增長、政府投資增加等帶動，據美國公佈數據顯示，Q1 美國出口是大幅成長 3.7%，而政府投資亦是成長了 2.4%。

GDP 其他主要組成細項表現：

個人消費支出 (PCE) Q1 季增年率為 1.2%，大幅低於前一季數據 2.5%，寫下近一年來新低，主因汽車及其他產品需求疲軟。

非住宅固定投資 Q1 成長 2.7%，低於前一季數據 5.4%。(註：非住宅固定投資主要彰顯的是企業在設備、研發、軟體等方面之投資支出。)

GDP 平減指數 Q1 季增年率成長 0.9%，低於前一季數據 1.7%，創 2016 年 Q1 以來新低。

市場經濟學家分析，雖然美國 Q1 實質 GDP 季增年率確實表現亮眼，但從其他重要細項來看，似乎美國 GDP Q1 表現並非是一個非常樂觀的數據，因為 Q1 GDP 數據主要是受到貿易逆差縮小、庫存、政府投資所推升，但這些因子皆並非是可持續成長。

由於美國個人消費支出約占美國經濟結構高達 2/3，而 Q1 美國個人消費支出表現是寫下了近一年新低，且企業投資也並未顯著增長，一派經濟學家認為，本次美國 Q1 的 GDP 成績單，仍是可以看到部分領域出現景氣放緩訊號。

加拿大 Montreal 銀行分析師 Jennifer Lee 即認為，儘管 GDP 數據強勁，可是消費支出卻仍令人失望，但估計美國 Q1 GDP 之表現仍可令聯準會 (Fed) 打消明年降息的念頭。