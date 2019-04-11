川普多次抨擊聯準會 IMF：恐對美國經濟造成危險後果

根據《彭博社》報導，國際貨幣基金 (IMF) 貨幣和資本市場部門主管 Tobias Adrian 認為，美國總統川普多次抨擊聯準會(Fed) 的貨幣政策立場，破壞了中央銀行的獨立性，恐對美國經濟造成危險後果。

Adrian 表示，作為世界最大經濟體的央行，Fed 必須保持獨立，其內部人員應「根植於機構中」，不需聽令於政客。

IMF 日前將 2019 年全球經濟成長下修至 3.3%，為半年內第 3 度下調經濟展望，不僅低於 1 月的預測值 (3.5%)，更創 2009 年以來最低水準；其中，美國的經濟成長被下修 0.2 個百分點，至 2.3%。

雖然 Fed 已暫緩升息，但川普仍三不五時對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 開炮；據傳川普曾於 1 週內，3 度於會議上宣稱，要不是 Fed 升息，美國經濟、股市表現，肯定會更好，預算赤字的增加速度，也會趨緩。

川普甚至責怪財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 推薦鮑爾出任 Fed 主席，據悉，川普近期與鮑爾通電話時竟說，「我想我被你套牢了」。

梅努欽日前接受媒體專訪時，仍力挺鮑爾，他強調，「我不覺得我選錯人，但我也尊重總統對經濟的看法。」