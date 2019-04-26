亞馬遜：擬推出Prime會員「一日免運」送貨服務

過去亞馬遜 (AMZN-US) 購物網站的 Prime 付費會員，一直享有的兩日內免運配送福利，如今將推出升級服務。在最新一季的財報發表會上，亞馬遜宣布，他們將力求在 24 小時內把貨物運送到消費者手上。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 在財報發表會上表示：「亞馬遜計劃對 Prime 會員免費運送的時間，由兩天減為一天」

全新推出的一日免運配送服務，和目前亞馬遜 Prime 會員享有的，滿 35 美元以上就有的「當日運送」和「一日運送」服務不同。而且新的一日免運配送也不需要在已預繳的 Prime 會員費外，再額外多付運費。

Brian Olsavsky 說道：「我們已開始在大幅編列，符合一日配送服務的郵遞區域了，為了推出這項服務，我們需要大量的時間去完成」

他表示，亞馬遜過去一直在運送物流上進行改善，結合的美國郵政系統，和其運輸夥伴合作，希望能替 Prime 會員提供流暢的一日免運配送服務。

展望未來

投資人認為，如此一來勢必增加開支，而亞馬遜 Q2 財測偏低也是因為認列一筆 8 億美元投資在 Prime 會員的免費一日運送服務上

亞馬遜目前重心仍放在北美市場，展望全球發展，目前亞馬遜第二季營業收入的估計不僅遠低於分析師預期，也較第一季 44 億美元的表現遜色許多，亞馬遜稱這是因未來投資增加所致。

Olsavsky 補充道，：「絕大多數商品都可在兩天內送達，若能縮減至 24 小時內，可能會吸引更多買氣，增加網路購物的方便性」