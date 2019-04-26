內部大轉型？蘋果設計團隊3名資深高管離職

蘋果 (AAPL-US) 設計團隊向來關係緊密，但這奠定蘋果美學並開發 iPhone 等產品的設計團隊卻面臨幾十年來最明顯的轉型。

知情人士透露，Rico Zorkendorfer 和 Daniele De Iuliis 在蘋果核心設計團隊服務合計 35 年以上，但近期將離開蘋果，另一位服務 10 年以上的 Julian Hönig 也計畫未來幾月後離開。

這 20 多人的核心設計團隊讓蘋果在 2000 年代復活，也是 iPhone、iPad 和 Watch 背後的功臣，但在 iPhone 銷售疲軟之際，蘋果今年起轉型至訂閱服務，而非推出令人驚艷的新設備，於是核心設計團隊成員也在此時掛冠求去。

當年已故的蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）非常重視這支設計團隊，該團隊成員鮮少變動，但在 2015 年情況有了轉變，先是團隊領袖、蘋果設計總監 Jony Ive 被調任管理蘋果新園區的設計工作，隔年團隊最資深成員 Danny Coster 離開蘋果改投 GoPro 麾下，2017 年打造初代 iPhone 的 Christopher Stringer 也離開公司。

Jony Ive 約莫一年多前重新回歸設計部門的日常營運監督，但面臨蘋果重心轉移，除了邁向訂閱服務，也跨足到增強實境（AR）和自駕車，設計團隊需要不同的人才，而隨著舊人離去，新招聘的人員將承擔更多產品開發的責任。

專司蘋果分析的網站 Above Avalon 經營者 Neil Cybart 表示，「這團隊在蘋果是所向無敵的，工業設計師對蘋果設備的用戶體驗有最終決定權，他們工作的方式也像一家人，但不管怎樣，有新血加入不是壞事。」

Zorkendorfer 和 De Iuliis 的離去意味著這個團隊即將展開新時代，近幾年來蘋果也自不同地方挖掘新設計人才，例如自服裝公司 Nike、獨立工作室和設計學校等，Zorkendorfer 曾表示，「我們有不可思議的新設計師——一個新世代。我們過去能做到的，未來也能繼續下去，人才就在那。」