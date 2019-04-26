美元兌台幣NDF折價迅速收斂！南韓經濟疲軟為台灣蒙上陰影

美元 DXY 指數近幾日強勢突破區間，主因全球其他國家的經濟數據多疲態百出，貨幣政策不緊反鬆。台灣亦不例外，下周二即將公佈的一季度 GDP 大概率呈連續第三個季度增速放緩的態勢。

而台灣的主要出口競爭國：南韓第一季經濟意外萎縮之際，市場對台灣及台幣的前景似有更加看淡的跡象。

韓元本周因 GDP 意外疲弱而大幅走貶後，美元兌台幣一個月期 NDF 折價也迅速收斂，反映交易員更加看弱台幣前景。台北時間周五午時，美元兌台幣一個月 NDF 報折價 6 點，該指標昨夜紐約時段一度觸及溢價 8 點，為逾兩個月最高。目前據台北外匯行情，台幣兌美元即期基本持平，報 30.909 元台幣。

「韓元最近走弱，台幣匯價難免走向一致，但台灣的經濟與政策面相對比南韓穩定，台幣貶幅會比較小，」元大投顧首席經濟學家陳森林分析稱。

元大投顧預測台灣第一季 GDP 較上年同期僅成長 0.45%。據彭博截至周五中午的調查，另 7 位分析師對於第一季的預估中值為成長 1.4%。

陳森林表示，南韓經濟意外疲弱，出口回溫的時間點可能從原估的第二季延後到第三季；台灣下周將公佈第一季 GDP，由於台、韓經濟結構類似，市場也會聯想台灣的數據不會太好。

不過陳森林也指出，台積電的技術仍領先，台灣電子產業相對仍較佳，再加上政府一直在引導資金回流台灣投資，這些因素有助給予台幣支撐。

法國興業銀行新興市場策略主管 Jason Daw 昨天在報告中稱，美元兌韓元走升勢頭強勁，如果韓元持續走弱，台幣有可能突破區間。他建議做多一個月美元兌台幣，目標價設在 31.2，停損設在 30.7。