美元走升 新興市場貨幣暫無壓力

美元指數不斷走升，4 月 26 日凌晨美元指數收在 98.198，已創下 2017 年觸底 88 後的最高水準。美元指數 3 月 20 日以來，已累計上漲逾 2%，這讓看衰今年美元走勢的專家，眼鏡掉了一地。

招商證券指出，美元近期上漲主要是在於美國經濟基本面相對於歐洲強，如 3 月份美國非農就業恢復正常，顯示美國勞動市場依然穩健；零售銷售強勁成長，市場樂觀看待美國第一季 GDP 數據；美國新屋銷售創 16 個月新高，紓緩美國房地產可能對經濟帶來的風險。

因此，在同樣歐、美兩地區未來都可能不再緊縮貨幣的情況下，經濟好的一方，匯率走勢自然較強，再加上英國脫歐帶來的不確定，也促使市場對於美元偏好增加。

招商證券進一步表示，從主要各國 10 年期公債殖利率利差來看，3 月中以來美德 10 年期公債殖利率利差逐漸拉大，反應出美元升值的預期。

圖: 招商證券

不過，這波美元升值對於新興市場的資金流向影響暫不明顯。3 月 20 日以來，包含新興市場在內的全球股市普遍呈現上漲，原油、鐵礦石和 CRB 綜合指數也出現上升。

並且，新興市場貨幣、人民幣均相對於歐元強勢，在美元指數走升逾 2% 的背景下，人民幣匯率和 MSCI 貨幣指數只下降 0.4%，且人民幣匯率指數一直保持在 95 以上的高檔，並未明顯走弱。同時，從上面圖例也可看出，中美利差已經逐步擴大，反應出人民幣並無太大貶值壓力。

這顯示現階段美元指數的強勢，只是反映美歐經濟的相對關係，暫時與新興市場基本面無太大關聯。不過，一旦美元續強，美元指數再挑戰 100 大關，難保新興市場不會出現補貶的行情。

