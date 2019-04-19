彭博：台幣或許沒有表面上的平靜 NDF出現走強跡象

台幣 NDF 遠匯點本周出現一些走強跡象，美元兌台幣一個月期折價今天甚至擴大至一個月來最深，對照一片平淡的即期市況，顯得特別突出。雖然今天不少國際市場因復活節休市，或放大了一些 NDF 價格波動，但在經濟學家眼中，台幣確有其基本面的利多因子存在。

中研院經濟研究所研究員周雨田在訪問中表示，台灣 3 月份出口數據出乎意料的好，且國際間反避稅條款推動資金匯回台灣，對台幣都有正面的影響。此外，中國最新的 GDP 數據比預期好，中美貿易談判也頗順利，對人民幣及新興亞幣的預期心理都有所提振。

台北時間下午 1:40，據彭博報價，美元兌台幣一個月期無本金遠期外匯折價報 65 點，之前稍早一度報折價 75 點，創 3 月 20 日以來盤中最深，三個月期折價也擴大至約 165 點。相較之下，台幣即期早盤暫收 30.829 元台幣，和糾結在約 30.840 附近的月線、季線及半年線差距不遠。

「現貨市場好像沒有反應，可能跟央行一貫的做法有關，一般都是希望保持平穩不要太有波動，」周雨田說。他預期下周一將公布的台灣 3 月份外銷訂單將有不錯表現，但台灣經濟是否落底需要再觀察。

根據彭博對 7 位經濟學家調查的預估中值，3 月份外銷訂單料較去年同期下滑 5%，較 2 月份的衰退 11% 有所回穩。