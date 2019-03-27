2年跌一半！日本55吋OLED電視 在當地8萬台幣有找

根據週三 (27 日) 的日經新聞報導，目前索尼 (6758-JP) 及 Panasonic(6752-JP) 的 OLED 電視，其主力機種 55 吋產品在東京大型家電賣場的平均售價約為 24 – 28 萬日圓。約較 2 年前便宜了 4 – 6 成，跌破了 30 萬日圓關卡，對一般消費者而言也不再那麼高不可攀。

OLED 電視與液晶電視最主要的不同，在於不需使用背光板。因此在色彩的明暗表現，以及電視的薄度上會優於液晶電視。在各家電視製造商的產品線上，OLED 電視多被定位在高階旗艦機種。因此在價格策略上，也普遍較一般液晶電視高出不少。

OLED 電視不需背光板，在明暗表現上優於液晶電視 (圖：AFP)

從 55 吋 OLED 電視在 2017 年 6 月時的行情來看，平均售價高達 50 – 55 萬日圓。根據 BCN 的調查數據顯示，在 2019 年 2 月時的 4K/8K 液晶電視與 OLED 電視的平均價差已縮小到 15 萬 4000 千日圓 (未稅價)，是 2017 年 6 月時 (31 萬 9500 日圓) 的一半以下。

根據 BCN 的數據，日本 OLED 電視的銷量在 2019 年 2 月時年增率暴增 93%。位在東京秋葉原的大型家電賣場「友都八喜 Akiba」的電視銷售人員表示，「因為出現價格實惠的 OLED 電視，出現許多從液晶電視換購的顧客」。

在本月 18 日的日經新聞報導中指出，2019 年 Q1(1 – 3 月) 大尺寸電視用 OLED 面板的行情，與 2018 年 Q4(10 – 12 月) 維持相同水準， 指標性的 55 吋面板價格約落在一片 590 美元左右。生產 OLED 電視的廠商增加，也帶動了面板需求。

在面板市場上也可聽到「OLED 電視的銷售超乎預期，面板的供給吃緊」這樣的聲音。

而伴隨面板廠提高產量，在供給面出現緩和的可能性也跟著升高。美國調查公司「Display Supply Chain Consultants，DSCC」的亞洲區代表田村喜男表示，「2019 下半年時，很有可能出現降價的走勢」。屆時，OLED 電視的售價也可望更加親民。