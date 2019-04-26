盤前財經大事搶先讀2019年4月26日

今日操盤前瞻

安倍晉三赴美會晤川普

俄國總統普亭與習近平會談

美國第 1 季 GDP、個人消費

日本 3 月失業率

法說會：美律、高雄銀

股臨會：誠美材

川普：習近平即將訪問白宮 期望兩國達成協議

美國總統川普週四 (25 日) 表示，他將很快在白宮接待中國領導人習近平，並希望在與習近平的會談中達成美中貿易協議。上月美國總統川普曾提到，如果美中貿易協議不夠好，他可能會放棄 (簽約)。閱讀全文...

〈友達法說〉淡季加面板價格影響 首季盈轉虧每股虧 0.38 元

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (25) 日舉辦線上法說，公布第 1 季財報及本季營運展望。稅後虧損 36.88 億元，每股虧損 0.38 元，是 2016 年第 2 季以來，稅後再度盈轉虧。展望本季，預期客戶需求逐漸回溫，友達將開始為下半年旺季銷售做準備。閱讀全文...

瑞銀調查：台積電入列基金經理減持榜單

週四 (25 日) 瑞銀最新調查顯示，Alphabet、微軟和 Visa 是目前主動型基金經理人最青睞的幾檔個股，而蘋果、雀巢和台積電似乎人氣不佳，敬陪末座。閱讀全文...

外溢保單今年首季熱銷 年增超過 10 倍 這三家公司最會賣

保險局從 2016 年 6 月推出「外溢保單」，金管會昨 (25) 日宣布外溢保單銷售情形，截至今 (2019) 年第 1 季，外溢保單的初年度保費收入達 6735 萬元，年增超過 10 倍。外溢保單初年度保費收入前 3 名的保險公司依序為國泰人壽、南山人壽、富邦人壽。閱讀全文...

〈美封殺伊朗出口〉供給趨緊疑慮增 油價漲破 75 美元

根據《彭博社》報導，美國對伊朗原油出口，實施徹底制裁，恐使油市供給面更加吃緊，今 (25) 日國際油價走揚，布蘭特原油漲破每桶 75 美元。美國國務卿龐培歐重申，制裁措施的目標，是讓伊朗原油出口「歸零」。受上述消息影響，油價漲至 2019 年以來新高。閱讀全文...