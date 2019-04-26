美元指數一路暴衝上看100？這對股市來說不是好消息

美元指數近日乘著漲勢反彈至 2 年高點，部分策略師懷疑它是否準備暴衝。如果真是如此，美股策略師表示，它可能開始對股價產生負面影響並威脅到獲利成長。

Bannockburn Global Foreign Exchange 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「市場正急於了解這是否是真正的爆發，畢竟在明年的 GDP 數據公布前，今天的走勢已讓我們有深刻體會了。」

Marc Chandler 說道：「我認為會出現『聞風買進，見實賣出』的情形。因為他們已經不在乎第 1 季 GDP 了。對聯準會 (Fed) 來說真正重要的是第 2 季的 GDP 數據。」

美元指數日線走勢圖 (今年以來表現)

Chandler 表示，在美國 3 月零售銷售突然上漲 1.6% 後，美元上週開始走升。從那時至今，已經上漲了 1.2%。除了強勁的美國數據外，疲弱的歐洲 PMI 製造業數據也是推動美元兌歐元上漲的另一個因素。美國 GDP 數據於美東時間週五 (26 日) 上午 8:30 公佈，市場平均預測成長 2.4%。

美元兌日元週四 (25 日) 創下 112.40 的新高，但隨後回落至 112 以下。Chandler 表示，美元兌歐元也創下今年的高點。週四尾盤，歐元兌美元報 1.128 美元。

他說：「如果歐元兌美元匯率跌破 1.10 美元，那麼市場就會開始討論 1.05 美元和平價。」但 Chandler 認為，現在美元這種急升其實已經超乎想像了。

為了阻止美元兌歐元的上漲，Chandler 表示需要有真實跡象顯示德國已經歷過最糟的時期，且其製造業開始回升。

目前，他看不出美元有大幅上漲的跡象，但最終美元指數可能升至 100 以上。

富國銀行投資研究所全球市場策略主管 Paul Christopher 說，「歐洲現在是真正風險所在。它們經濟仍在苦苦掙扎，如果歐洲持續如此，我擔心美元會漲得更多，」「但這仍然不在我們的預測之中。」

他表示，如果美元確實繼續上漲，它將蠶食獲利並打擊股價。然而，他預計今年美元兌歐元和日元最終將會走低，儘管未來幾個月可能看到持續的強勁走勢。

Christopher 表示，最好的狀況是中國經濟持穩，有助美國和歐洲。

然而，他擔心波動可能會加劇，並且市場存在一些風險，包括迄今為止尚未解決的美中貿易談判。

Bespoke 在一份報告中指出，傳統上美元走強時，國際銷售占比高的個股往往會下跌，「不過最近情況並非如此，因為『國際』型股票一直表現優異，即使美元一直在反彈。我們預計『本土』型個股在短期內表現會優於『國際』型，只要美元並沒有受到重創。但如果美元繼續上漲，你幾乎肯定會聽到這些『國際』型股票抱怨其美國之外的大部分營收受到負面影響。」