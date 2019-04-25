〈每日外資外匯觀點〉美元指數衝破98 麥格理唱衰見頂

周三 Ifo 德國企業信心調查結果令人失望，歐元急跌；加拿大央行利率決議後，意外祭出鴿派舉動，引發加幣一度暴跌；在歐元、加幣走弱下，美元多頭大舉進攻，一舉站上 98 大關。

ICE 美元指數周三美市盤中最高一度觸及 98.20，創下 2017 年 5 月以來新高；彭博美元即期指數盤中一度上漲 0.7%，並創下去年八月以來最大漲幅。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外匯網站 FXStreet 分析師 Flavio Tosti 指出，美元指數衝破 98.00 大關的意義重大，打開了進一步上漲至 98.50-99.00 區間的大門。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 認為，美元的強勢主要來自美國經濟數據改善，市場對經濟放緩的擔憂紓緩，投資人對美元的興趣大增，有助美元短期繼續走高。

不過，美元走高，麥格理分析師卻認為美元已經見頂，在全球經濟成長試探性復甦、貿易戰逐漸平息下，將吸引投資人轉向風險性投資，美元正面臨迫在眉睫的下行風險。

麥格理並預期，市場一旦拋售美元，最大的贏家將是歐元，將歐元兌美元的年底目標定為 1.17，具有 4% 的潛在上漲空間。

Dailyfx 也唱衰美元，指出三大跡象預示美元止漲轉跌的風險，分別是周線 MACD 出現頂背離、波浪上漲進入第五波並逼近關鍵壓力以及美元淨多倉創下三年多新高。