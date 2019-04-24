〈每日外資外匯觀點〉美元指數創22個月新高 伺機做空歐元兌美元

美債殖利率攀升、美國公布新屋銷售數據表現強勁、歐美貿易摩擦引發市場擔憂情緒等提振美元表現，周二美元指數一度上漲至 97.79，創下 2017 年 6 月以來新高，此外，市場樂看待中美貿易協議有望較預期提前達成，也支撐了美元表現。

美國周二公布 3 月新屋銷售數據意外成長，來到 16 個月高點，連續第三個月攀升，預示美國今年第一季房市回暖。BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 周二撰文指出，新屋銷售意外增加有助支撐美元，並維持風險偏好。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示，他依然傾向做多美元，美元指數一旦突破 97.70-97.87 區間，將加速上漲，並建議伺機進場做空歐元兌美元。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

加拿大央行周三將公布利率決議，預期將表現出更為鴿派的態度，儘管本周有「油元」之稱的加幣隨油價走高，但加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 表示，加拿大的競爭力問題和嚴重依賴資金流入等因素，預期加幣將長期走低，而央行貨幣政策會議，或許是做多美元兌加幣的好機會。

澳洲發布遜於預期的第一季通膨數據後，澳幣兌美元投機性帳戶維持或增加空頭頭寸。Rakuten Securities Australia 的營運長 Nick Twidale 周三表示，倫敦交易員可能繼續拋售澳幣兌美元，匯價將跌破 0.70。

從技術面看，澳幣兌美元動能指標處於近一個月低點，相對強弱指標 (RSI) 維持下行動能，在有效跌破 0.7050 關鍵支撐後，接下來可能再創新低，並預期未來幾天內將承受下跌壓力。