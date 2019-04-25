台股攀上萬一還會再漲嗎？投信說這個原因 後市還有攀高空間

台股站穩萬一關卡，市場也瀰漫居高思危的氛圍，滙豐中華投信認為，台股目前乖離率約 25%，距離股災乖離率 30% 仍有一段距離，台股後市還有上漲空間可期，尤其看好紡織、自行車與自動設備等族群。

滙豐中華投信今 (25) 日舉行台股投資展望，滙豐成功基金經理人林重光表示，目前台股雖攀高讓市場戒慎恐懼，但乖離率還不算高，在高殖利率與資金優勢下，台股仍有表現空間。

林重光表示，近期全球總體經濟的指標變化，代表經濟基本面的景氣指標如外銷訂單年增率、經濟合作開發組織 (OECD) 綜合領先指標以及美國採購經理人指數等皆持續回落修正，國內投資人信心更隨著近期全球股市反彈有落底回升的跡象，顯示台股未來仍有表現空間。



從評價面來看，台股目前處於長期趨勢平均的合理區間，也位於循環性修正與結構性變化的關鍵位置，再加上台股的高殖利率優勢，有望持續吸引外資期貨及現貨買超，預料有利於台股的後市發展。

以個別產業來看，林重光點名看好紡織、製鞋、自行車與自動化等族群，這些傳產族群歷經 2 到 3 年的大幅修正後，有機會在需求面支撐下築底反彈，舉例來說，自動化設備在產線汰舊換新、人工漲價等因素影響下，可望開啟一波行情。

至於電子產業基於科技產品終端需求沒有明顯起色，今年智慧型手機出貨量恐下滑，且 iPhone 手機或將面臨 10% 以上的衰退，預期上半年相關廠商將持續庫存去化，但市場資金已對下半年的電子業預期回升，股價已提前在上半年反應利好。

非金電產業方面，雖然油價近期呈現落底反彈的態勢，第 1 季獲利仍較為保守，主因是農曆新年期間拉貨動能下滑，待年後補庫存的需求出現或將拉動獲利動能。

林重光提醒，投資人仍需留意台灣出口與製造業，將一定程度受到科技下行週期、全球市場及中國經濟放緩的壓力影響。

