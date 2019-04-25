三大法人買超台股8.03億元 愛聯電棄面板族群

台股指數今收盤小漲 12.22 點，市場成交值 1128.99 億元，成交量收縮，三大法人部分，外資及陸資買超、投信與自營商買超，合計買超 8.03 億元，而聯電 (2303-TW) 獲外資及自營商青睞，均為買超第一名，面板股群創 (3481-TW) 及友達 (2409-TW) 則為外資調節主要標的。

今天集中市場自營商買超 1.95 億元，投信賣超 1.6 億元，外資及陸資買超 7.68 億元。三大法人合計買超 8.03 億元。而在期貨市場方面，今天外資期貨淨多單口數增加 4735 口，多單留倉口數為 60853 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為聯電、南亞科、臺企銀、長榮、台積電、華南金、友訊、緯創、旺宏、長榮航；今天外資在集中市場賣超較多的個股為友達、欣興、華映、中石化、富邦金、新光金、華邦電、群創、元大金、華新。

今天投信在集中市場買超較多的個股為同欣電、聯詠、創意、泰鼎 - KY、永冠 - KY、瑞昱、巨大、兆豐金、上銀、友達；今天投信在集中市場賣超較多的個股為燿華、長榮航、台泥、健策、華航、華邦電、華泰、台肥、京元電、上海商銀。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為聯電、鴻海、台郡、旺宏、彩晶、明泰、玉晶光、瑞儀、大同、天鈺；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為中鴻、華泰、長榮航、京元電、遠傳、景碩、群創、台灣高鐵、世紀鋼、卜蜂。

證券分析師黃漢成說，台北股市集中市場加權股價指數收在 1 萬 1000 點之上，目前面臨的是技術指標高檔修正，而連日來成交值量縮，反映出市場賣壓不大，在類股健康輪動之下，台股面臨 3-8 天的整理，尋求有利的機會再行突破。

至於有利的機會點，黃漢成表示，可能的因素包括各公司陸續召開的法人說明會及公布的 2019 年首季財報，其次可能為美股重要公司在現階段陸續公布的財報表現優異、甚至是美股指數的大幅飆漲，都可能是引導台股脫離盤局的重要因子。