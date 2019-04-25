〈5月報稅季〉民眾4/26起可上網查詢稅額資料

5 月報稅季節進入倒數計時，台北國稅局局長許慈美表示，107 年度綜合所得稅試算書 25 日起陸續寄出，民眾可自 26 日起以健保卡、自然人憑證登入查詢個人資料與扣除額明細。

根據財政部統計，今年共寄發 327 萬份試算書，較去年 388 萬份減少約 61 萬份，主要是剔除已經連續兩年未採用稅額試算書的民眾所致。

財政部今天舉辦綜所稅開徵記者會，台北國稅局表示，今年綜所稅申報日期從 5 月 1 日到 31 日止，為方便民眾報稅，國稅局將在 5 月 1 日勞動節當天、5 月最後一週視報稅情況彈性調整人力，5 月 31 日最後一天將延長收件時間到晚間 7 點。

北區國稅局表示，納稅義務人可從 26 日起到到 5 月 31 日止，以自然人憑證、電子憑證或健保卡等憑證查調個人稅額試算與扣除額。

北區國稅局表示，107 年度國稅局提供查調資料範圍新增，個人經營獨資、合夥組織小規模營利事業等資料；此外，個人範圍今年度也多了「課稅年度前 2 年連續被納稅義務人或配偶扶養的兄弟姊妹」等所得與扣除額資料。

另外，網路申報部分，財政資訊中心主任陳泉錫表示，今年線上申報主要有三大方式，包括：Windows 網頁版、報稅軟體，以及 Mac 電腦專屬網頁。

陳泉錫表示，今年線上報稅新增 Windows 網頁報稅，民眾不必下載報稅軟體，可直接到財政部官網點選連結，即可完成線上報稅。

但財政部也提醒，報稅軟體因應資安防護，因此加密通訊設定全面升級，換言之，包括 Windows XP、Vista 等版本將不適用，提醒民眾使用報稅軟體前，務必先檢查系統版本是否符合。



