台股盤後─大立光及聯電交叉掩護向上 大盤收漲12.22點守住萬一

台股今 (25) 日在大立光 (3008-TW)、聯電 (2303-TW) 撐盤下，盤中交叉掩護，收盤指數小漲 12.22 點，收 11039.86 點，市場成交值 1128.99 億元，成交量略為收縮，題示投資人追價意願不足，證券分析師張陳浩指出，目前台股大盤已形成多空對峙格局，投資人以持股以 5 成較合宜。

證券分析師黃漢成說，台股集中市場加權股價指數站穩 11000 點，目前面臨的情形是技術指標高檔修正，而連日來量能委縮，也反映市場賣壓不大，在類股健康輪動之下，台股面臨 3-8 天的整理，可望尋求有利的機會突破。

至於有利的機會點，黃漢成表示，可能的因素包括各公司陸續召開的法人說明會，及公布的 2019 年首季財報，其次為美股重要公司現階段公布的財報表現優異、甚至是美股指數飆漲，都可能引導台股脫離盤局。

昨日聯電舉行線上法說會，公布第 1 季每股純益 0.1 元，並宣布實施庫藏股，預計買回 20 萬張，聯電今日爆出 18.57 萬張的成交大量，股價以 13.1 元漲停鎖住作收。

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 公布 2019 年第 1 季財報，由於受到需求疲弱、產品價格下跌因素，毛利率大幅下滑，單季稅後純益 25.9 億元，季減 39.5%、年減 39.2%，每股純益 6.11 元，雙雙近 6 季新低，但股價拉尾盤，上漲 2 元作收。

黃漢成說，今天還有包括友達 (2409-TW)、瑞儀 (6176-TW) 召開法說會，雖然各公司首季因美中貿易戰牽連，獲利表現不佳，但預估都將對第 2 季釋出良好營運展望，這也是推動台股脫離盤局及恢復投資人信心的重要因子。

台股早盤大立光由平盤急拉向上，帶動光學類股走強，收盤亞光 (3019-TW)、先進光 (3362-TW) 都收紅，揚明光 (3504-TW) 則以平盤價 102 元作收。

旺宏 (2337-TW) 在尾盤湧入大量買盤急拉，收盤價報 25.1 元，較昨日上漲 1.1 元或 4.58%，成交量並且進一步放大到 11 萬張。