瑞銀：不論由誰接替德拉吉成為ECB總裁 歐元都將升值

瑞銀全球財富管理在一份報告中指出，不論由誰接替現任歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 成為歐洲央行的下一任總裁，都有可能會令歐元反彈。

該機構的歐元區首席經濟學家 Ricardo Garcia 等分析師稱，不論由誰接替，外界都有可能認為央行的立場將變得更加鷹派；現任央行總裁德拉吉的 8 年任期，將於 10 月份結束。

在德拉吉的領導下，歐洲央行將利率降至負值，推出了富有爭議的量化寬鬆計畫以抵禦通縮，也兌現了「不惜一切代價」拯救歐元的承諾。自德拉吉於 2011 年 11 月 1 日上任以來，歐元累計下跌了 18%。

歐元兌美元走勢圖 圖片來源：Bloomberg

「從德拉吉到新領導人的轉變幾乎肯定會推高歐元。不論是誰擔起這一重任，最初都會發現，他很難令市場確信，他和前任一樣堅定、有力，」Garcia 等分析師稱。「我們認為，若市場有疑問，寧願會買入也不願賣出歐元。」

歐盟領導人計畫在 5 月末進行歐洲議會選舉後，確定多個高階職位的人選，而由誰接替德拉吉也將取決於此。討論將首先集中在國籍方面，但是歐盟領袖也明白，必須選擇合適的人選。

分析師認為，德國的 Jens Weidmann 和法國的 Francois Villeroy de Galhau 當選可能性較高，取決於德法兩國哪國的候選人成為歐盟委員會的下任主席。芬蘭的 Erkki Liikanen 和 Olli Rehn 也在候選人之列。

瑞銀的報告指出，如果 Weidmann 或 Rehn 當選，歐元的漲幅可能會更加持久，因為他們比其他候選人更為保守，其他候選人可能只會在最初階段推高歐元。

瑞銀表示，雖然歐洲央行的決策通常通過協商一致來確定，但「總裁的性格特點也會產生影響，我們不應低估德拉吉在任期內對歐元的影響。」