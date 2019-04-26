紐約匯市—全球央行放鴿 美元攀升至2年高點

週四 (25 日) 交易，稍早美元走漲，美元指數升至近 2 年高點。因央行推遲升息，瑞典克朗跌至 17 年低點。土耳其央行背離了必要時升息的承諾，導致土耳其里拉跌至去年 10 月以來最低點。

ICE 美元指數盤中高點達 98.322，為 2017 年 5 月 16 日以來最高點，但較近時交易該指數自高點回落至 98.198，本日漲幅收斂至不到 0.1%。

分析師觀點

Brown Brothers Harriman 報告指出，「美元漲勢加速且力道上升，係因出現大批的分歧主題，昨天看到澳洲第一季 CPI 低於預期、加拿大央行保持鴿派，今天換瑞典央行放鴿。」

波動最大匯率

瑞典克朗

瑞典克朗是表現最糟糕的貨幣，其央行宣布利率可能較預期更加延長維持在低點，致使瑞典克朗崩跌 1.4%，達 2002 年 8 月以來最低點，1 美元兌 9.5412 瑞典克朗。瑞典克朗兌歐元也邁向去年 11 月以來最大單日跌幅。

OANDA 市場分析部門副總裁 Dean Popplewell 表示，「本週稍早瑞典央行調整了前瞻指引，使回購利率延長維持在現行水準，較今年 2 月時預期的維持時間還長，下一回可能升息的時間點落在接近年底或 2020 年初，而非先前估計的今年下半年。」

「瑞典央行還擴大了量化寬鬆計畫，並將自今年 7 月至明年 12 月購買面值 450 億瑞典克朗的政府債券。」

由於經濟強勁，瑞典央行於去年 12 月開始讓 QE 政策退場，但爾後卻與歐洲和加拿大央行一樣轉採謹慎態度，且擔憂通膨壓力疲弱，讓一些投資者措手不及。

法國興業銀行（Societe Generale）分析師 Kit Juckes 表示，「這種特殊的貨幣政策立場持續打擊瑞典克朗，且瑞典央行似乎有必要變動基調。」

土耳其里拉

土耳其緊縮貨幣政策的腳步目前已停滯 7 個月，投資者更加擔心 2 位數的通膨、政權的正統性、政治對央行獨立性的影響、土耳其外匯存底戲劇性的走勢、與美國的外交鬥爭，以及經常賬戶赤字擴大。

里拉兌美元下跌 1.5% 至 5.9502，里拉過去一個月來兌美元貶值 7%，自去年年底以來跌幅 36%。

土耳其貨幣政策委員會週四聲明，放棄了先前允諾必要時會進一步緊縮政策的做法，改口稱「決定維持通膨符合目標路徑」，投資者廣泛解讀是鴿派言論。

土耳其央行利率目前是 24%。

其他 G-10 貨幣

在日本央行政策會議之後，日圓兌美元走高，央行長黑田東彥表示，目前的刺激計劃將維持運行至少到 2020 年中期。

美元兌日圓自週三稍晚的 112.20 日圓下降至 111.63 日圓。

德國成長疲弱，以及西班牙政局未朗，歐元兌美元持續走跌至 2017 年 6 月以來最低點，最近時交易，歐元兌美元自前一交易日的 1.1156 美元下降至 1.1132 美元。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師 Antje Praefcke 報告形容，「政治不確定性加上經濟擔憂，這對歐元來說像一杯糟透了的雞尾酒。」

英鎊兌美元持平在 1.2895 美元。

經濟日曆

4 月 20 日止的一週，失業救濟金請領人數增加 3.7 萬人，達 23 萬人。

耐久財訂單增加速度達 7 個月以來最快。