日本工具機訂單連6個月減少！貿易戰影響持續發酵

日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，JMTBA) 在週三 (10 日)，發表了 2019 年 3 月的日本工具機訂單快報值。

日本國內外「總訂單」金額方面，月增 19.2%，年減 28.5%，為 1307 億 9100 萬日圓。

日本「國內訂單」表現上，月增 29.7%，年減 28.5%，為 540 億 3600 萬日圓。

而在「海外訂單」表現上，月增 12.8%，年減 28.5%，為 767 億 5500 萬日圓。

總訂單金額的表現自 2018 年 10 開始，已經連續 6 個月低於去年同期。從 2019 年 Q1(1 – 3 月) 的表現來看，也較去年同期減少了 25.7%。中美貿易戰在 2018 年秋天展開之後，所帶來的影響持續發酵中。另外全球對於智慧型手機的需求依然趨緩，至今仍未見好轉。

而在同日所發表的 2018 年度 (2018 年 4 月 – 2019 年 3 月底) 的訂單金額，年減 5.1% 至 1 兆 6892 億日圓。是近 2 年內首度出現低於去年同期。海外需求年減 9.8% 至 9857 億日圓，而來自中國市場的訂單就占了約 2 成左右。

市場對於智慧型手機的需求趨緩，也影響了日本工具機的出口 (圖：AFP)

航空器及智慧型手機的金屬模具工具機大廠 Makino(6135-JP) 認為，「目前的狀況尚未脫離谷底」。

多數業界人士認為，需求面能否回復的關鍵，在於中美貿易戰的動向。而中國政府在刺激景氣方面的政策，也同樣引人注目。日商 Okuma (6103-JP) 認為，「中國在內需若出現擴張，市場應該最快在今年夏天就會回復」。

而在低迷許久的智慧型手機市場方面，Makino 則認為從中長期來看「在次世代通訊規格的 5G 方面，需求將會出籠」。

全球最大 NC 工具機製造廠發那科 (6954-JP) 則是計畫在 2019 年推出新產品，並計畫將伺服馬達的加工能力提高 2 成左右，為業界景氣回春來作準備。

2017 年度的工具機市場，由於中國企業等更新了智慧型手機的生產設備，大量購買新工具機；加上中國企業在工廠自動化方面的投資，在當年創下了訂單金額的歷史新高。反觀 2018 年，由於智慧型手機的需求趨緩、中美貿易戰的影響，再加上車市表現差，都讓日本工具機出口不斷下滑。