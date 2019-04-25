金正恩首次會普丁 討論如何改善朝鮮半島局勢

根據《彭博社》報導，俄羅斯總統普丁於台灣時間今 (25) 日中午，與北韓領導人金正恩舉行首次峰會，針對如何改善朝鮮半島局勢，進行討論。

「普金會」的舉行地點，為海參崴的遠東聯邦大學，這場峰會引發外界高度關注，現場湧進約 300 名記者；普丁和金正恩一前一後抵達會場，兩人握手合影後，便進行單獨會談，時間長達 3 小時。

對於會談內容，兩人透露的內容，極為有限；普丁表示，他和金正恩進行了「實質性磋商」，並就如何改善朝鮮半島局勢，交換了看法。

「普金會」針對如何改善朝鮮半島局勢，進行討論。(圖：AFP)

普丁也說，北韓前領導人、金正恩之父金正日，也曾到訪俄羅斯；他相信，本次金正恩來訪，有助鞏固兩國情誼。

普丁強調，他支持南北韓對話，也支持北韓與美國關係的正常化；他認同美國希望實現無核化的看法，但在此同時，北韓也需要獲得一些安全保障。

金正恩則說，「我和普丁就兩國之間友好關係的發展，進行了坦承且極具意義的會談。」

金正恩曾言，只有在華府願意抱持「適當態度」的情況下，他才願意與美方進行會談。(圖：AFP)

前南韓外交部次長 Kim Sung-han 分析，如果當初「川金二會」進展順利，金正恩就不必出訪俄羅斯了。

Kim Sung-han 強調，對北韓來說，「俄羅斯無法取代中國」，這次的「普金會」，讓金正恩得以對國內，展現其領導力，但除非本次會談，能讓北韓獲得實質支持，否則將淪於形式。

「川金二會」破局後，北韓當局宣稱，正在思考與美國交涉的各種選項，並宣稱，為了不讓核談判再度陷入困境，美國應將談判代表、美國國務卿龐培歐換掉，改派「更謹慎、成熟」的談判代表。

金正恩先前亦稱，只有在華府願意抱持「適當態度」的情況下，他才願意與美方進行會談。