華為「有限度」參與英國5G建設？官員稱還未定案 內閣洩密問題反成焦點

英國官員週三 (24 日) 淡化有關准用華為設備的報導，表示政府還未做出最後決定。

英國《每日電訊報》早前報導，政府決定讓華為「有限度」參與 5G 建設，但只限於「非核心」部分，例如搭建天線。此一決定恐違背美方的要求，美國希望禁用華為設備，因為有安全疑慮。

英國政府發言人拒絶確認這則報導內容，指有關國家安全的討論都是機密資料，相關消息會在「適當時候」發布。

數位與創意產業部長 Margot James 則發布推文表示，政府還未做出最後決定，「儘管內閣洩密了相反的情況」。

梅伊內閣出現洩密問題

對首相梅伊 (Theresa May) 來說，除了華為的潛在「間諜危機」之外，他們現在他們還需要面對一個真實的案例—是誰洩密了這次決策？

據相關人士透露，至少 5 位大臣及至少十幾位前大臣首相，詢問是否有人違反，以及是誰違反了《官方保密法》。

內閣洩密幾乎已成為梅伊內閣的「新常態」，在對脫歐路級及誰會接任首相意見分歧之下，官員們似乎透過這種方式以抬高自己、打壓對手。

《電訊報》未透露消息來源，但據稱英國情報部門對國家安全委員會的結論遭洩露，感到非常憤怒，因為週二下午這場會議理應是保密的，但在會議結束幾小時後，部分內容即遭媒體透露，並使得梅伊副手 David Lidington 週三赴議會回答有關華為的問題。

華為回應這則報導表示，他們仍然在等候英國政府的正式決定，但對英國政府「以證據行事」的處理方式感到「欣慰」。

美英關係面臨考驗

若英國果真允許華為參與該國的 5G 網路建設，可能會影響與美國的關係。美國已經全面禁止使用華為的 5G 設備，並要求包括澳洲、英國、加拿大和紐西蘭在內的「五眼聯盟」成員，採取相同行動。

多位英國官員也抨擊梅伊在會議中的決定。國會外交事務委員會主席 Tom Tugendhat 表示，建造 5G 網路時，會把有東西都連結起來，要分別出「核心」與「非核心」範圍不是一件容易的事。

但英國國家網路安全中心 (NCSC) 主席 Ciaran Martin 認為，5G 網路裏一些設備只是負責傳送資料，他有信心政府可以凖確衡量網路建成後，各個部分需要什麼措施，來確保通訊安全。

內政大臣 Sajid Javid、外交大臣 Jeremy Hunt、國防大臣 Gavin Williamson、國際貿易大臣 Liam Fox，以及國際發展大臣 Penny Mordaunt，則都對華為參與英國的 5G 建設表達憂慮。