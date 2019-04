任天堂Switch登陸 開了綠燈

任天堂 Switch 遊戲機通過大陸販售的核准,應能重新帶起整體出貨量,相關供應鏈廠商有望跟著動起來。

吳禹潼

自從二○一七年任天堂首度推出 Switch 遊戲機以來,除了造成一機難求的搶購熱潮外,多款經典遊戲包括:馬力歐、大亂鬥、薩爾達傳說等等都深受玩家好評。但 Switch 遊戲機在歷經兩年暢銷、市場已趨近飽和,供應鏈廠商確實傳出面臨任天堂拉貨趨緩的狀況,因此粗估今年 Switch 的整體的銷售量將會比一八年減少,前一陣子此消息一出,的確影響相關供應鏈的股價表現,不過,如今市場傳出 Switch 將進軍大陸的消息,再次為供應鏈注入新的活水。

據了解,目前任天堂的 Switch 尚未正式在大陸銷售,四月十八日,中國廣東省文化廳審核通過任天堂 Switch 能夠上市販賣,市場普遍認為任天堂會以騰訊作為代理商,進攻大陸這塊全球最大遊戲機的市場,不過目前確切的販售時間尚未公布。消息傳出當日,在出貨量有望提升的預期心理作用下,不僅任天堂ADR狂飆,漲幅超過十二%,任天堂在日股當中也接棒大漲,因此台灣的任天堂供應鏈,包括旺宏、廣宇、瑞昱、威盛、原相、力積、良得等廠商,皆可留意。

其中,台灣記憶體大廠旺宏為任天堂多年來合作密切的主要夥伴之一,因此任天堂產品的出貨量以及推出新款的進度往往都會成為牽動旺宏業績走向的要角,旺宏提供唯讀記憶體(ROM),在 Switch 搭配的卡匣之中使用,同時供應 Switch 主機中的零組件編碼型快閃記憶體(NOR Flash)。

旺宏出貨量有望提升

從數量來看,Switch 主機所需的 NOR Flash 依版本不同,數量大約是二~三顆不等,加上兩支搖桿也需要搭配使用 NOR Flash,因此以一套完整的 Switch 機台來估計,基本配備大概就需要使用到四到五顆 NOR Flash,而卡匣部分,若依照先前的所銷售機型統計,通常遊戲機玩家至少會選擇搭配四到六個卡匣,因此 Switch 卡匣所搭配使用的 ROM 對旺宏來說,也是十分重要的一大貢獻。

