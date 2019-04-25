文創指標股展現軟實力

全球數位化的趨勢，也為文創產業帶來變革，如何因應市場的變化，在各領域挹注文創價值，是業者所需面對的問題，也攸關企業能否快速變通因應。

【文／徐玉君】

舉凡視覺藝術、音樂表演、文化資產應用、工藝產業、電影、廣播電視、出版業、流行音樂、廣告、創意生活及數位內容（涵蓋遊戲、體感、數位學習、出版等等），均可稱之為「文創」，同時也是文化部定位的產業分類，近來台灣文創產業受到數位化、ＩＰ價值抬頭等影響，投入資金卻不見績效者比比皆是，如何因應是產業的重要課題。

文創輸出與引進同樣重要

根據文化部統計，上述文創產業的累計營業額，從二○一二年的七六○二億元，一路緩步攀升走高至一八年的八二九八．九三億元，成長了九．一八％；換句話說，年複合成長率僅一．五三％；這是近年來台灣盤面上的文創股，除遊戲股之外，其他表現多數乏人問津的原因。

先來認識一下文創各次產業的面向，從營業額的角度來看，文化資產應用成長幅度最大，年複合成長率達二七％，主要受惠國內以展示為主的場館（如博物館或美術館）逐步提高展覽可親性；而以表演為主的場館部分，近年陸續有台中國家歌劇院、戲曲中心以及衛武營國家藝術文化中心等國家級場館投入營運，陸續吸引特定客群所致，目前盤面無代表股。

再者是音樂及表演藝術產業年複合成長率達十三．四％居次，掛牌公司如寬宏藝術、必應等為代表，寬宏今年有多場大劇以及藝人演唱會，預期全年營運可改寫佳績。必應除了五月天，還有人氣韓團及主題式內容展演，公司也為今年營運訂下再創高峰的預期。

成長第三大則是數位內容年複合成長率十一．八％，數位內容泛指遊戲、體感、動畫、數位學習、數位出版等等，而當中的數位學習成長幅度最高，達三○．六五％、遊戲則成長五．二四％；盤面代表股有鈊象、宇峻、智威、大宇資、三貝德、真好玩等等。

其他如工藝產業（代表股琉園）、出版業（代表股時報）、流行音樂（代表股華研）等，就營業額的角度言，呈現衰退局面，不過，華研能在產業受到全球數位化，實體唱片式微下，將流行音樂及文化內容產業的收入來源轉向現場演唱會等相關活動，以及相關周邊服務收入等，讓業績立於不敗之地，去年獲利四．七九億元創歷史新高，ＥＰＳ九．○四元。

文創發展要與時俱進

同樣受到數位化趨勢影響的三貝德，也透過網際網路、資訊科技的應用翻轉傳統出版業模式，加上少子化趨勢讓家長愈發重視孩童學習，因此公司也積極展開補教業的併購，網羅一線名師提供線上直播教學，去年賺進一個股本，ＥＰＳ達十．一九元；目前規劃旗下亞洲教育平台ＩＰＯ，長線可持續關注。

來源：《先探投資週刊》 2036 期

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