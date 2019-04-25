【富蘭克林】美國平衡型、全球高收益債基金 追求收益有一套

美中貿易紛爭有望撥雲見日、雙方計劃於 4/29 及 5/6 當週舉行兩輪面對面會談，美歐央行鴿派態度提振投資人樂觀情緒，加上 Factset(4/18) 統計，已公布的史坦普五百指數企業約 78% 獲利優於預期，高於五年平均的 72%，全球股市延續多頭格局。富蘭克林證券投顧表示，企業財報進入公布高峰期且美中高層貿易協商密集，若持續有正面利多傳出，全球股市有機會持續攻堅，惟樂觀中仍應保有風險意識，布局美國平衡型或佈局全球高收益債基金穩中求進。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克強調，美國經濟基本面仍良好，就業市場活絡支撐消費力道及企業獲利，預料整體經濟仍緩步成長，近期十年期公債殖利率也從三月低點 2.3665% 重新回升到約 2.5650%(彭博資訊，截至 4/23)，十年期和兩年期公債殖利率曲線趨陡可能牽動市場的震盪加劇。產業方面，經理人三月份時也提醒，2020 年大選前醫療業的政治風險不可小覷，醫療保健、藥物定價等議題預計將是選舉的關鍵，雖然頭條風險並不一定會對公司的實際業績有明顯影響，但市場信心走弱可能衝擊評價面。投資團隊目前平衡配置股債，儘管景氣循環進入後期，企業獲利動能放緩，但公司高層未雨綢繆，先行控制槓桿比重、降低債務負擔及利息支出，投資團隊透過由下而上的研究、深度挖掘資產負債表改善的高收益債發行企業，精準掌握投資商機。此外，去年 11 月十年期美債殖利率一度站上 3.2373% 時，更趁勢增加公債及投資級債的部位，提高下檔保護力。股票方面，除了景氣循環股的能源、科技及金融，並配置具備獲利穩定及防禦型資產特色的公用事業及醫療股。2019 年第一季十一大產業中僅醫療、公用事業及不動產類股第一季獲利年增率為正 (Factset，4/18)。

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金經理人葛倫 ‧ 華勒表示，儘管全球經濟增長放緩，但美國經濟保持韌性，輔以聯準會鴿派態度，對高收益債基本面保持正面。伴隨著景氣循環來到後期，債券選券紀律更顯重要。儘管近期地緣政治及頭條風險牽動能源及醫療債表現不一，但投資除了消息面以外，個別高收益債公司的基本面更是至關重要。這關係到當景氣放緩時，企業是否有足夠的償債能力，投資團隊精選償債能力良好、高息優勢且基本面具有改善空間的美國高收益債，搭上具有改革題材、相對於美國有利差優勢的新興市場債國家，不漏接全球高債息投資機會。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。