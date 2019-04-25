配息夯 想進軍亞洲高息新世界 0手續費優惠倒數計時

鉅亨買基金與富達投信攜手合作，分享長線領息的訣竅，也預期亞洲高收益債券兼具息收與成長特性，適合納入資產配置的一環。此外，為了帶領投資人搶進亞洲高息新世界，鉅亨買基金平台上特別祭出富達系列基金的手續費 0 優惠，距離 4 月底優惠期限已進入倒數階段。

基優網 Fundlover 創辦人兼總主筆白富美開場，破題就以「我適合買配息基金嗎？」吸引投資人的目光。

白富美指出，近幾年來台灣投資人對配息基金的趨之若鶩，投資熱潮從規模不斷增加至逾 2 兆元，可以看出喜愛端倪，為什麼大家都買配息基金？其實不外乎支應每月現金流、可補收益、被動投資等。而台灣的配息基金種類又琳瑯滿目，其中又以高收益債券一類最受投資人喜愛。

白富美也認為，投資配息基金，首先應該瞭解配息基金的「息」從哪裡來，就可以從而知道債券基金淨值變化，有些人說為什麼我持有的基金淨值會一直跌，其實就和配息的「息值」來源相關，投資人在投資前，可以先弄清楚基金配息的來源。

針對息基金，富達資深經理吳孟達表示，在全球成長與通膨動能減緩之下，估計美國中長天期公債殖利率水準高點已浮現，故債券投資入手時點到，建議可以從亞洲高收益債券切入。

吳孟達說，亞洲債券具有四大優勢，包括: 第一、利差合理反映現階段情況，中美貿易戰與中國企業信用狀況疑慮仍在，但在中國經濟與通膨溫和下，政府政策陸續出台，能有效支撐國內流動性、降低對亞洲美元債進一步的影響。

第二、具投資利基，亞洲高收債殖利率來到金融海嘯後高點，部分債券價格可能已過度反應市場風險，挑選基本面相對好的高收益債券，才具投資利基。第三、亞洲美元債供需面有望向好，在市場流動性提升之下，未來中國當地債發行量可望增加，以分擔境外 (亞洲美元債) 發行需求。而中國資金在利差吸引下，未來有望回歸美元債投資，供需面改善有利債券價格走勢。

最後，吳孟達強調，投資仍應回歸基本面，亞洲當地債修正後極具獲益潛力，而亞洲國家體質相對穩健，在美國升息疑慮和緩後，亞洲債匯修正後有反彈行情，建議投資人不妨長期投資，持續布局亞洲高收益債券這一類產品，掌握長期收益與收息的雙重機會。

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