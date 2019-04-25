【國泰投信】最強美股指數來了! 費城半導體ETF台灣首發

國泰投信三檔股債 ETF 瞄準全方位投資機會 5 月 3 日掛牌

國泰投信募集國泰費城半導體 ETF(00830)、國泰中企 A 級債 7+ ETF(00798B)、國泰 A 級醫療債 ETF(00799B) 等三檔 ETF 報請成立，瞄準科技、醫療債、中國企業債等三大投資機會，預計於 5 月 3 日掛牌交易。

國人熟悉的美股四大指數中，「費城半導體指數」聚焦科技行業最上游，統計至 2019 年 3 月底為止，今年以來費城半導體指數報酬率為 23.81%，時間拉長到十年，費城半導體指數總報酬率則為 516%，不論長短期績效均完勝其他美股指數，可謂強中強！此外，費半指數向來受台股投資人所關注，是與台股連動度最高的美股指數之一。

國泰投信繼推出美國道瓊 ETF(00668) 之後，再度領先業界引進美國「費城半導體指數」來台做為 ETF 追蹤標的，國泰費城半導體 ETF(00830) 將是國內目前唯一一檔追蹤費半指數的 ETF， 5 月 3 日掛牌上市後，投資人對美股的佈局策略將可更多元！

行情觀察上，國泰投信 ETF 團隊協理鄭立誠指出，甫公布的聯準會褐皮書顯示，3 月和 4 月初美國經濟溫和成長，就業市場人力仍供不應求，產業方面則整體經濟活動報告仍屬正面，包括消費者信心、企業獲利上修比率、製造業活動等多項經濟數據來看，美國總體經濟維持溫和成長，對資本市場提供正向支撐，加上美國亦進入 2020 總統大選的籌備期，美股後市展望可期。

此外，5 月 3 日同日掛牌的是兩檔債券 ETF，其中，國泰中企 A 級債 7+ ETF(00798B) 精選信評佳的中國企業境外美元債券，在中國經濟日益茁壯，消費實力升級下，中國企業債的收益相對穩定，又可提供較公債更具投資吸引力的收益率。而國泰 A 級醫療債 ETF(00799B) 則看準人口老化來襲，人類的壽命愈來愈長，人們對於醫療的需求將只增不減，追蹤指數成分股為醫療保健業的美元公司債，其債息收益將具備長期穩定優勢。

近兩年來債券 ETF 成長快速，市場上有各式各樣債券 ETF 相關產品，投資人在選擇時，除了考量自身需求之外，選對趨勢產業將可讓固定收益類別資產配置更為穩健。整體來說，美國聯準會貨幣政策轉為偏向鴿派，5 月起將開始放慢縮表速度，預定 9 月停止縮表，有助挹注全球債市資產的漲升動能，布局精選的產業及發債企業，投資人有機會可兼顧收益和風險防禦！

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