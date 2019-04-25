原料跌價 營收規模下滑 勝一Q1 EPS 1.22元 產品年銷售目標20.2萬噸

去年第四季油價回跌，壓抑化學品報價，產品售價遞延反映原料走勢，電子溶劑需求因電子產品淡季庫存調整而放緩，勝一 (1773) 公告首季稅後淨利 1.83 億元，年減率 11.1%，每股盈餘 1.22 元，今年產品銷售目標約 20.2 萬噸。 半導體產業高階 7 奈米製程量產，帶動電子級溶劑需求，占勝一營收比重達 4 成，去年稅後淨利 9.3 億元，每股稅後盈餘 6.2 元、每股配息 5 元，均創下歷年新高。



惟去年第四季油價急跌，產品售價遞延反映化學品原料走勢，勝一首季營收 16.86 億元，季減 17.95%，年減率 5.87%，為近七個季度新低，稅後淨利 1.83 億元，每股盈餘 1.22 元，去年開發醚醇類新製程、奈米材塗料、環保添加先導工廠、試產半導體先進製化學原料，以及開發回收再利用技術與試產，今年產品銷售目標 20.2 萬噸。



勝一占地 2 千坪前鎮加工出口區旁邊廠區使用期限為 2021 年 5 月，配合前鎮區石化儲糟遷建，日前亦決議通過 15.5 億元的投資案，規劃在高雄港洲際二期倉儲物流中心興建新廠，新廠土地面積約 2.83 公頃。