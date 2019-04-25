宜鼎打造數據管理平台 佈局智慧醫療

全球醫療產業在 AI 技術不斷發展下，正積極轉型向智慧醫療發展。工控記憶體模組廠宜鼎國際 (5289) 宣布朝向各種智慧醫療應用深入佈局，包含智慧病房管理、遠距健康照護系統、以及各種醫療儀器的智慧聯網應用等，透過此舉，能接獲更多訂單，替自家營運加分。宜鼎國際推出針對智慧醫療的記憶體和儲存解決方案，幫助醫療領域導入 AI 過程的各種挑戰，此外，面對 AI 的挑戰，宜鼎推出客製化雲端管理工具 iCAPTM，可強化設備耐用和簡化物聯設備管理。透過 iCAPTM 串聯所有設備中的儲存載體，不僅可隨時監控板端組件的使用壽命和狀態，也能進一步監控醫院使用的各種便攜式設備中的電池，包含各種外接醫療器材與設備的資料遠端備份與還原、以及機動管理病床護理車，各地救護車等，使所有設備都在同一個平台輕易管理，進一步幫助醫療程序數位化串聯，為智慧醫療物聯網打下良好基礎。



宜鼎指出，相對於其他不同領域的工業應用，醫療產業對於元件測試要求往往更加嚴峻，平均測試期間至少為 3 至 5 年，因此廠商的長期穩定供貨能力非常重要，例如在工業級 DRAM 方面，除高性能 DDR4 記憶體模組外，宜鼎 DDR3 和 DDR2 等產品都可滿足長期穩定供貨需求。此外，像是血液檢測、尿液檢測等醫療設備，必須做到高度防菌感染與隔離防治基礎，宜鼎敷形塗層 (Conformal Coating) 技術進一步保護儲存載體。



智慧醫療應用通常需要針對不同情境設計客製化需求，特別是安全上的防護。例如在規劃 MR 或 CR 系統時，有必要考慮所有方向的電波磁場，任何細微的因素都可能會對敏感的電子設備造成影響，也會威脅設備與資料安全，因此，宜鼎在所有零組件在前端製造階段就導入特定的無磁線路設計。另一方面，基於醫療個資保護與數據安全的需求，宜鼎除了內建 AES 以及 iOpal 加密技術外，還具備獨創的 Paring Check 技術，可使 SSD 自動對比系統元件進行認證，一旦密碼錯誤，便會即刻鎖定資料，以全方位的資料保護機制完整建構安全醫療環境。而針對醫療設備常見的擴充連結需求，宜鼎也有各式擴充卡如外接顯示卡、PoE 卡以及 USB 等可供選擇。