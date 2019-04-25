〈旺宏法說〉Q1純益1.42億元 EPS 0.08元 近3年低點

旺宏 (2337-TW) 今(25)日召開線上法說，並公布第 1 季財報，稅後純益為 1.42 億元，季減 95%，年減 92%，每股純益 0.08 元，為近 3 年來新低，也是 2016 年第 3 季營運虧轉盈後，單季獲利新低。

旺宏第 1 季受市場淡季影響，營收降到 60.29 億元，季減 33%，年減 33%，毛利率 25%，季減 3 個百分點，年減 17 個百分點，營益率 1%，季減 6 個百分點，年減 21 個百分點，業外收益 5900 萬元，低於上季因認列授權金而產生的 25 億元，稅後純益因此降到 1.42 億元，季減 95%，年減 92%，每股純益 0.08 元，為 11 季以來低點。

第 1 季營收中，FLASH 占比 71%，金額季減 7%，年減 33%，ROM 營收比重更驟降到 21%，金額季減 68%，年減 38%，晶圓代工相關比重則達 8%，季增 2%，年減 33%。

旺宏第 1 季營收中，通訊、消費性電子、電腦應用都較第 4 季下滑，也不如去年同期，其中消費性電子營收金額年減 36%，表現最弱，汽車應用營收則較第 4 季成長，並持平去年同期，營收比重也從上季 13%，增加到本季 15%，為表現最好的區塊。