宜鼎擴大佈局歐洲AIoT 荷蘭分公司開幕

工控記憶體模組廠宜鼎國際 (5289) 宣布今日正式於荷蘭恩荷芬開幕啟用新辦公室，恩荷芬為目前歐洲規模最大的高科技產業園區，而宜鼎多年來深耕歐洲市場，業務範圍涵蓋全歐，不僅營收逐年增加，更看好歐洲經濟體後續穩健成長力道。因此宜鼎擴大投資布局，新辦公室可完整提供歐洲區銷售，技術、研發與產品一線到位服務，並憑藉恩荷芬地理優勢與科技聚落的群聚效益，未來將協力串聯歐洲 AIoT 生態圈，持續強化宜鼎的全球影響力。宜鼎提到，公司在短短的 14 年間，事業版圖擴及全球，員工數上看 700 人。根據 Gartner 的 2017 年市場報告，宜鼎國際在全球工業級存儲市場上排名已成為市佔第一，而歐洲市場則佔據宜鼎約四分之一營收，今一擴大動作，將成為日後發展歐洲市場戰略的重要環節。宜鼎董事長簡川勝表示，「宜鼎的歐洲新公司環繞於世界領先高科技公司之中，不僅佔得地理優勢，更顯現我們長期追求更卓越即時的產品與服務，以及對於合作夥伴和客戶的長期承諾。」



針對未來歐洲市場發展，簡川勝表示，「宜鼎正處於 AIoT 和工業解決方案的最前線，在促進與 AI 技術的合併上，宜鼎具備最先進的智慧製造工廠，為嵌入式系統提供工業級快閃記憶體產品和存儲卡，並且領先開啟一系列 AIoT 解決方案」。此外，簡川勝更進一步表示，「非常看好恩荷芬這裡強大的人才庫優勢，隨著歐洲市場穩健成長，未來三年歐洲員工數將可望成長兩倍以上。」

