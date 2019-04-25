上奇搶攻雲服務 子公司昕奇獲AWS MSP託管服務合作夥伴

上奇 (6123) 宣布旗下 100% 轉投資子公司昕奇雲端科技(GCS)，榮獲亞馬遜 AWS MSP 託管服務合作夥伴(Managed Service Provider, MSP)，成為 AWS MSP 全球託管服務合作夥伴之一。上奇發言人魏茂發表示，在全球 SaaS 與 IaaS 的持續成長趨勢之下，加大雲服務投資與區域化生態圈的共建是上奇發展雲服務的重要方向，集團於去年 4 月任命現職上奇轉投資公司碩泰網通總經理李正雄為昕奇總經理，以其既有資通產業的豐富經驗帶領團隊厚植實力，發展碩泰網通與昕奇雲端科技的綜效與擴展事業版圖。



李正雄表示，AWS 位居 IaaS 領導者，也是企業移上雲或新創者會優先考慮使用的。昕奇今為 AWS MSP 認證之託管服務合作夥伴，具有 AWS 雲端管理、監控、優化等能力，同時也完成自有的雲帳務平台系統，未來將提供最佳的技術支援及售後服務給客戶。



隨雲端運用趨勢和物聯網時代發展，IT 重心逐漸轉至雲端，公有雲市場需求日漸提升。根據研究報告顯示，2019 年全球軟體支出可成長 8.5%，兩年後再成長 8.2%，全球 GDP 將達 4,660 億美元，其中有半數貢獻來自數位化。未來將有越來越多企業積極朝數位原生企業發展，調查數據在在指出雲端發展的無限可能性，產業趨勢必然將持續向上攀升。



昕奇以亞太區域平台的接地服務，總部設在台灣，在香港、馬來西亞均有服務據點，團隊可提供海外客戶多國語言技術服務，並陸續評估與開發其他服務據點。