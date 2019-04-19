宜鼎攜手策略夥伴 加速智慧物聯落地

工業級儲存記憶體供應商宜鼎國際 (5289) 攜手三星 (Samsung)、微軟(Microsoft)、美超微(Supermicro)、立普思(Lips) 等舉辦研討會，以探討 AIoT 落地應用為主題，針對 5G、智慧車聯網、人工智慧及邊緣運算等各領域，提出人工智慧物聯網 (AIoT) 對應到不同工業應用的解決方案，加速工控應用從雲端到落地整合。宜鼎本次上海 AIoT 研討會，不單有上述合作原廠與客戶站台，也攜手旗下轉投資公司安提 (Aetina)、巽晨(Millitronic)、安捷科(Antzer) 一起亮相，並聯合聚焦四大關鍵智慧物聯應用領域，並於會中發表不同專業技術與利基應用，包含智慧製造、智慧監控、智慧車載，以及智慧醫療等 B2B 物聯網領域。



宜鼎由工控記憶體市場出發，近幾年則透過轉投資擴大市場版圖，並在工業儲存領域導入人工智慧思維，在超高速網路傳輸、汽車電子及車聯網、嵌入式系統、伺服器及資料中心等市場已慢慢站穩腳步。



隨著全球 AIoT 大勢來臨，宜鼎自資料智能化角度出發，將 AI 科技整合到嵌入式系統中，從資料收集、資料分析、模型訓練、到邊緣運算系統的布建，都與合作夥伴緊密整合，為應用市場提供快速完整的雲到端解決方案。



宜鼎國際董事長簡川勝表示，宜鼎自 2018 年開始首度整合集團資源，並偕同策略夥伴發表 AIoT 解決方案，而今年則將更積極串聯全球技術夥伴網絡，並加速與系統整合廠商的合作。