盤前財經大事搶先讀2019年4月25日

今日操盤前瞻

美國 3 月耐久財訂單

日本央行利率決策

南韓首季 GDP

法說會：旺宏、友達、穩懋、瑞儀、精測

股東會：泰聚亨 - D

〈預拌混凝土漲遭罰〉公平會認定台泥等 5 業者聯合漲價 祭出共 6000 萬元罰鍰

公平會昨 (24) 日公告，台泥 (1101-TW)、國產 (2504-TW)、環泥 (1104-TW)、亞東及天誠等預拌混凝土業者，今年初聯合漲價行為，涉違反公平交易法，對 5 家業者分別開罰 100 萬元至 2000 萬元不等的罰鍰，金額總計 6000 萬元。閱讀全文...

元大證金將斥資 1500 萬元 承接環華證金業務

元大金 (2885-TW) 旗下元大證金與開發金 (2883-TW) 旗下環華證金共同召開重大訊息記者會，宣布元大證金將承接環華證金業務，元大證金斥資 1500 萬元吃下環華證券包括融資融券、轉融通，以及有價證券擔保放款業務，不過，全案仍須由雙方股東會公決，且須經金管會及公平交易委員會核准後才生效。閱讀全文...

漲 17% 後恐難以持續？美股再創新高 卻未見投資人興奮之情

美股週二 (24 日) 再創歷史新高，那斯達克指數週三盤中繼續創高，但與過去創高時的市場情緒相較，似乎見不到以往的興奮與期待。Cresset Wealth Advisors 投資長 Jack Ablin 表示，人們看到今年以來股市已經強漲了 17%，似乎認為這樣的趨勢不太可能持續。閱讀全文...

看好經濟可望谷底翻揚 經理人減碼現金 加碼新興股票

美中貿易談判局勢和緩，激勵經理人對於景氣看法轉趨樂觀，根據美林全球基金經理人調查，受訪經理人認為 12 個月經濟成長增長動能，較上個月增加 20 個百分點，擺脫今年以來谷底低點反彈。閱讀全文...

分析師對蘋果的預期正在轉好？大摩喊 234 美元目標價

儘管分析師不再一窩蜂看好，蘋果 (AAPL-US) 股價的表現卻不算差，週三 (24 日) 雖然小跌 0.15%，收 207.16 美元，但仍一直遠高於華爾街 197.7 美元的平均目標價。FactSet 數據顯示，華爾街分析師對當前蘋果的看法，為多年來最悲觀，有 16 個買入評級，14 個持有評級和 3 個賣出評級。閱讀全文...