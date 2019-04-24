〈預拌混凝土漲遭罰〉業者：去年Q4砂石緊缺漲價 調漲為反映成本

台泥 (1101-TW)、國產 (2504-TW) 等 5 家業者，因在今年初同時調漲預拌混凝土價格，被公平會認定有聯合漲價行為開罰，對此，業者大多表示，漲價主要是反映當時砂石緊缺、價格大漲，才會反映成本調漲，等接到判決公文後，會再研究如何申訴。

公平會認為，預拌混凝土業者聯合於去年 12 月中旬以書面通知下游客戶，自今年 1 月 1 日起調漲預拌混凝土價格，屬聯合行為，依照違反公平交易法，分別處國產 2000 萬元、台泥 2000 萬元、亞東 1100 萬元、環球 800 萬元及天誠 100 萬元，罰鍰金額總計 6000 萬元。

對此，台泥、國產等業者均表示，砂石為預拌混凝土原料，而砂石去年第 4 季供給吃緊，價格開始走揚，為了反映成本增加，今年初才會調漲預拌混凝土價格。

業者認為，漲價屬於合理反應原料波動，但目前都尚未收到判決書以及公文，等收實際收到後，會再研擬該如何提出申訴。

不過公平會認為，5 家業者成本各有所不同，調漲價格應有所差異，且部分業者規模較大，有垂直整合生產優勢，但其等調漲預拌混凝土價格之漲幅及數額，卻平均高於同市場中的小廠之價格漲幅及數額達 2 倍之多，加上砂石原料成本尚未調漲確定，但業者就發布調漲預拌混凝土價格，皆不具經濟合理性。