美4月匯率報告發布在即：南韓預期停留匯率操縱國「觀察名單」

據韓國媒體《Chosun Biz》引述南韓副財長 Kim Hoe-jeong 之發言報導，預期美國即將在 4 月公布的「貿易夥伴國匯率政策報告」中，南韓仍將停留在匯率觀察名單之上，但不會被列入匯率操縱國。

美國財政部每年在 4 月和 10 月所發布的匯率報告中，共使用下列三項標準，來評斷與美國貿易的夥伴國是否列入「匯率操縱國」或「觀察名單」，美國財政部所訂定匯率操縱國的三大檢驗標準為：



(1) 貿易國對美國的貿易順差不得超過 200 億美元；

(2) 貿易國經常帳占 GDP 比率要小於 3%；

(3) 貿易國持續性進行單向外匯市場匯率操縱干預，且年度內重複進行淨外匯購買之金額超過 GDP 的 2%。

Kim Hoe-jeong 表示，南韓可能將繼續留在美國匯率觀察名單上，美國用三項標準來評估貿易夥伴是否為匯率操縱國，南韓仍符合其中一項標準，但 Kim Hoe-jeong 未提及是何項標準。

台灣「匯率政策」預期將安全過關？

而台灣方面，台灣自 2017 年十月自匯率操縱國的「觀察名單」剔除後，事實上 2018 全年均未再遭美方列回觀察名單之中，市場預期，本次美國 4 月將公布的匯率政策報告，台灣估計仍可安全過關。

市場人士表示，從過去一年台灣央行總裁楊金龍的匯率政策來看，基本上維持著「讓市場供需決定」的匯率政策，同時台灣央行亦多次強調與美方之間的「溝通無虞」，故估計在 4 月的美國匯率政策報告中，台灣亦可安全過關。