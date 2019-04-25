〈財報〉臉書Q1營收優於預期 限時動態立功 盤後飆漲9%

臉書 (FB-US) 週三 (24 日) 盤後公布股價，營收優於預期，且 DAU 的增長符合預期，股價一度大漲近 9%，儘管該公司宣布會因為貿易委員會 (FTC) 現行的調查，而認列多達 50 億美元一次性費用。

以下摘要臉書財報關鍵數據：

EPS：85 美分

營收：150.8 億美元 vs. 149.8 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

每日活躍用戶 (DAU)：15.6 億人 vs. 15.6 億人 (FactSet 調查的共識預期)

每月活躍用戶 (MAU)：23.8 億美元 vs. 23.7 億 (FactSet 調查的共識預期)

每位用戶平均營收：年增 16% 至 6.42 美元 vs. 6.39 美元 (FactSet 調查的共識預期)

因臉書認列 FTC 費用，所以分析師對臉書的 EPS 估計值無法相互比較。

區域用戶

臉書表示，旗下 app 系列全部每月用戶 27 億人，與上一季持平。

歐洲 DAU：2.86 億人 (上季 2.82 億人)。

美國和加拿大 DAU：1.86 億人 (與上季持平)。

自去年 3 月臉書爆發劍橋分析公司不正當蒐集 8700 萬名用戶個資的醜聞案後，FTC 一直在調查臉書公司，臉書聲明稿指出，「我們估計這事件的損失範圍大概在 30 億美元至 50 億美元區間，目前此事尚未解決，且無法確定最終結果的時間表與條件。」

限時動態

臉書目前正進行「動態消息」廣告的重大轉型，因為來自新產品「限時動態」的廣告營收增加。

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 週三表示，臉書、 Messenger 和 WhatsApp 的「限時動態」現在 DAU 有 5 億人，另外還有 1 月就達標的 Instagram。

臉書營運長 Sheryl Sandberg 週三表示，公司目前擁有 300 萬廣告商使用 Instagram、臉書和 Messenger 上的「限時動態」放置廣告。

「限時動態已經是越來越重要的成長機會，我們協助廣告客戶跟上大眾分享方式的變化，就像我們在手機上做的那樣。」

財務長 David Wehner 週三指出，「限時動態」是公司第一季成長年率令人驚艷的最大功臣。「最終，我們相信可以提高限時動態的需求，吸引更多廣告商，並為限時動態帶來更有效的直接回應。」

隱私與內容審查

在與分析師的電話會議中，祖克柏提到 3 月時對監管的呼籲，稱他不認為大眾「願意讓私人公司就演講、選舉和數據隱私等做這麼多決定，卻沒經歷更強大的民主過程。」

「應該要有一套公開過程，以決定哪些內容是獲允許的，確保有害內容減少到最低水準。」

祖克柏在一份 3 月的備忘錄稱，臉書的未來將會是「私人的、加密服務。」「公司正戮力整併 WhatsApp、Messenger 和 Instagram 的傳訊功能，預計 Messenger 和 WhatsApp 日後將成為大眾在臉書網絡上的主流溝通方式。」

祖克柏周三表示，公司向隱私邁進，「這將是公司未來 5 年或更久時間的核心焦點。」但他補充，他不認為轉向隱私可對未來兩三年臉書事業有真正貢獻。

祖克柏認為，公司打造臉書商城和 Instagram 的新電子商務功能，會產生更多「私人的支付互動」，這類型的功能會協助企業在臉書上的銷售，引導企業支出更多廣告費。

臉書股價今年迄今漲幅已達 35%。週三小跌 0.65% 至 182.58 美元，盤後大漲，7：24 暫報 195.89 美元，漲幅超過 7%。