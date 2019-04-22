特斯拉電動車上海自燃 中國市場開拓恐受阻？

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 昨日在中國上海地區發生自燃事件，相關影片更是在中國網路瘋傳。該公司在週一 (22 日) 表示，已經派出團隊到現場了解情況並進行相關的調查。

據外電報導，週日 (21 日) 晚間在上海市徐匯區，有輛停放的在地下室車庫的特斯拉電動車突然發出煙霧，並在幾秒鐘後起火燃燒。該棟建築居民被緊急疏散，所幸目前沒有顯示任何人員傷亡，起火原因仍在調查當中。

特斯拉在一份聲明中表示：「我們當第一時間派出團隊趕往現場，我們正在積極連絡相關部門並配合調查。據目前的訊息顯示，並沒有人員傷亡。」

事實上，這並不是第一次特斯拉發生類似的事件。自 2013 年以來，特斯拉汽車至少發生了 14 起火災事件，不少指控中認為特斯拉的電池組有瑕疵。

此事件發生原因仍在調查當中，不過市場認為，特斯拉在中國市場的開拓可能因此受到阻礙，也可能面臨交車的延遲。目前特斯拉正在上海建造一座工廠，預計將生產特斯拉 Model 3 並在當地銷售，以減少貿易戰帶來的關稅影響。

也有分析師認為，最新的電動車自燃事件可能會增加政府當局和民眾對電動車安全性的關注，但可能不會對特斯拉在中國地區的銷售或聲譽產生重大影響。LMC Automotive 的分析師 Alan Kang 表示：「特斯拉以前曾發生過火災事故，但對中國地區的聲譽影響不大。由於特斯拉的消費群不會特別保守，中國也正在推動電動車市場，如果這只是偶然事件，可能不會對特斯拉帶來重大影響。」