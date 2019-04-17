微軟拒絕在警車安裝臉部識別系統：牽涉人權問題

據路透社報導，微軟總裁 Brad Smith 週二在美國加州表示，考慮到人權問題，微軟最近拒絕加州執法機構希望在警車和員警身上配戴的攝影機加裝臉部識別系統的要求。

微軟考慮後給出的結論是，由於臉部識別系統中的 AI 資料庫多為白人男性影像，這將導致許多不必要的婦女和少數民族無故被警方攔下。

他們在多個 AI 測試實驗中發現，認錯女性和少數民族的案例相較之下較多，Smith 沒有透露是哪個美國執法機構，但表示安裝臉部識別系統可能會造成不平等待遇。

「執法人員任何時候都會認為任何人是嫌犯，他們會想拉任何人過來在嫌犯數據庫裡進行臉部識別」Smith 補充道：「這技術並不適合你們的需求」

Smith 在史丹佛大學一場「以人為本的人工智慧」會議上演講時表示，微軟還曾拒絕某國家一項，在首都的監視攝影機系統安裝臉部識別系統，

原因是該國被 NGO 組織 Freedom House 自由之家列為不自由之家，若安裝識別系統，將導致當地失去集會自由。

不過微軟確實同意向美國監獄提供這項技術，因為公司認為這是在有限制的環境下，並且會改善某微軟不願具名的執法機構安全性。

Smith 呼籲 AI 企業對於臉部識別系統進行更嚴格的管制，他表示這是基於人權的考量，並指出，科技發展越來越快速，政府已經能夠進行全面監視的情況下，基本人權這一點應該要越來越受到重視。