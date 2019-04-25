能源盤後—美庫存意外大增 WTI期油自高點回落 Brent持續守住半年高點

WTI 原油期貨週三自 10 月以來最高點回落，為連續 4 個交易日來首次收低，係因美國上週原油庫存供應量大增。

Brent 原油期貨勉強收高幾美分，能源市場參與者評估生產商是否會快速增產以回應美國更嚴厲制裁伊朗石油。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 41 美分或 0.6%，收每桶 65.89 美元。根據 FactSet，週二收盤是去年 10 月 29 日以來最高收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 6 美分，幅度不到 0.1%，收每桶 74.57 美元，再次守住去年 10 月下旬的最高點。

Informa Economics 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「購買伊朗石油的制裁豁免權終止之後續影響，以及我認為很悲觀的今日庫存數據，交易員可能正在這兩者之間角力拼搏。」

他認為庫存報告顯示「原油庫存增加程度超過預期，係因進口急遽復甦，且產量又回升至創紀錄的 1220 萬桶 / 日。」

EIA 報告

EIA 週三公布，4 月 19 日止的一週，美國原油供應量增加 550 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師先前預期下降 50 萬桶。

API 週二公布的報告則為增加 690 萬桶。

Steeves 認為，「美國產量和庫存普遍增加，將抵銷全球其他各地產量的下降，而且伊朗石油出口量會減少多少尚不明確。」

與此同時，EIA 報告也顯示上週汽油庫存下降 210 萬桶、蒸餾油下降 70 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師先前預期汽油庫存下降 110 萬桶、蒸餾油 100 萬桶。

「雖然汽油庫存下降，但汽油需求也降低，所以零售價格上升對需求還是有小量破壞。」Steeves 說。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.129 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.099 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.3%，收每百萬 Btu 2.462 美元。

美方制裁影響

市場部分臆測，美方對伊朗更嚴厲的制裁，以及對委內瑞拉的制裁可能導致 OPEC + 減產協議終止。美方曾表示，諸如沙國和阿拉伯聯合大公國 (U.A.E) 等其他 Opec 成員國將會確保石油供應量適足。沙國能源部長 Khalid al-Falih 週三表示，「我們仍專注在全球石油市場的平衡。」

德銀大宗商品分析師 Daniel Briesemann 報告指出，「一如 OPEC 和產業消息來源所指，如果石油市場因伊朗受制裁而出現短缺，OPEC 海灣國家似乎願意增產，但這不會自動發生，因為必要的需求條件必須到位，目前尚不清楚伊朗的石油出口量會下降多少。」

S&P 全球評級將今年剩餘日子至 2020 年的 WTI 均價估計調升 5 美元，達每桶 55 美元。同時維持對 Brent 原油今年和明年的均價估計在每桶 60 美元不變，但對 2021 年與其後的均價估計下降至每桶 55 美元。

分析師報告指出，「油價上行的風險包括委內瑞拉危機、伊朗制裁豁免權到期。但我們預期，沙國與其盟友可能增產就輕鬆填補了任何缺口。」

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