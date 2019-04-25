若油價飆升至100 這些會是全球經濟可能出現的結果？

Oxford Economics 經濟學家表示，原油可能進一步反彈，可能將全球原油指標期貨推升至每桶 100 美元，並引發全球通膨「飆升」並阻礙經濟成長。

由 John Payne 領導的經濟學家在週三 (24 日) 的報告中表示，由於沙烏地阿拉伯努力彌補從伊朗短缺的石油產出，將使全球備用原油產能降低，因此油價將進一步上漲。

他們指出，「從短期來看，供應影響可能會被其他地區的產量增加所抵消，但市場正在收緊，只需要供應面出現一次衝擊，像是奈及利亞，石油價格就可能達到每桶 100 美元。」

布蘭特原油價格上漲至 100 美元，相當於美國指標西德州中質原油 (WTI) 價格上漲至每桶 89 美元。

在週三的交易中，6 月布蘭特原油收在每桶 74.71 美元，而 6 月 WTI 原油收報每桶 65.80 美元。

經濟學家表示，「雖然沙烏地阿拉伯可能會提高產量，以部分抵消美國取消自伊朗進口原油的豁免影響，但全球閒置產能正在減少。」

他們指出，「假設布蘭特原油價格到 2019 年第 4 季上漲至每桶 100 美元，模擬結果顯示，全球國內生產總值 (GDP) 到 2020 年底將比基線下降 0.6%，通膨率在 2020 年第 1 季將比基線高出 1.5%。」

（圖: Oxford Economics）

經濟學家表示，2020 年通貨膨脹率將平均同比成長 4%，這是 2011 年以來最劇烈的飆升幅度。他們表示，2020 年全球 GDP 成長率也將降至 2.5%。

經濟學家說，油價飆升將「對已經脆弱的石油進口新興市場造成特別的損害」，如菲律賓、阿根廷、土耳其和印尼，「但最受益的是石油出口國如俄羅斯、沙烏地阿拉伯和阿聯酋。」

然而，在其基本假設中，Oxford Economics 認為布蘭倫特原油價格本季底將觸底 63 美元，然後在 2019 年緩慢回升至平均 64 美元，到 2020 年升至 66 美元，並且 2019 年第 2 季 GDP 成長率回升至 2.6%，隨後在 2020 年回升至平均成長 2.9%。