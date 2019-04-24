〈標普那指創新高〉滾動熊市預測失準？大摩分析師：企業成長仍受威脅

即使美國股市再創歷史新高，仍未改變摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美國股票策略師 Mike Wilson 看跌市場的基本觀點。

在過去的 1 年中，Wilson 是華爾街最悲觀的分析師之一，並提出「滾動熊市」的觀點，並認為股票市場過於昂貴，風險回報仍然未具吸引力。去年美股走勢大致符合其預期，甚至他預測今年 1 月反彈也已實現，但 2 月之後他呼籲要轉為防禦，股市卻繼續攀升，並收復先前的損失。

然而，美股的走強，並未改變 Wilson 的基本看法，他對標普 500 今年底的目標價是 2750 點，牛市下為 3000，熊市下為 2400 點。相較之下，德意志銀行的基準目標是 3250，而瑞士信貸為 3025 點。

無意調高目標價

這位明星分析師再度警告，投資人目前完全忽略了企業獲利增長正受到威脅，尤其科技股或會拖累大盤。

Wilson 表示，股市確實還在續創新高，未來幾個星期內，標普 500 指數仍可能衝上 3000 點，但這只是因為人們期望攻上此一關卡。即使如此，Wilson 認為，沒有必要提高牛市的目標價。

他表示，在缺乏支撐高價格基本面的情況下，股市即使走高，也沒有必要提高看漲的目標價。

標普與那斯達克均創高 (圖表取自 Market Watch)

標普 500 指數週二收 2933.68 點，創下歷史新高，那斯達克躍升 1.32% 之下，也寫 8120.82 點的新高價位。

市場對下半年過度期待

Wilson 說，問題在於，今年下半年能有什麼期待？他不會因為市場突然爆發，而改變基本觀點，偏離他所依據已建立多年的模型。

他指出，現在對下半年的預期太高了，需要下調。目前由於公司自己也感覺良好，因此可能要到第二或第三季，才會開始下修預期。

Wilson 承認，股市在 4 月創下歷史高點，的確出乎他意料之外，他也高估了聯準會停止升息腳步，所可能造成的影響力。不過他表示，過去 18 個月來，對今年的目標範圍一直就是 2400-3000 點。