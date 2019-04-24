〈標普那指創新高〉滾動熊市預測失準？大摩分析師：企業成長仍受威脅

即使美國股市再創歷史新高，仍未改變摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美國股票策略師 Mike Wilson 看跌市場的基本觀點。
在過去的 1 年中，Wilson 是華爾街最悲觀的分析師之一，並提出「滾動熊市」的觀點，並認為股票市場過於昂貴，風險回報仍然未具吸引力。去年美股走勢大致符合其預期，甚至他預測今年 1 月反彈也已實現，但 2 月之後他呼籲要轉為防禦，股市卻繼續攀升，並收復先前的損失。
然而，美股的走強，並未改變 Wilson 的基本看法，他對標普 500 今年底的目標價是 2750 點，牛市下為 3000，熊市下為 2400 點。相較之下，德意志銀行的基準目標是 3250，而瑞士信貸為 3025 點。
無意調高目標價
這位明星分析師再度警告，投資人目前完全忽略了企業獲利增長正受到威脅，尤其科技股或會拖累大盤。
Wilson 表示，股市確實還在續創新高，未來幾個星期內，標普 500 指數仍可能衝上 3000 點，但這只是因為人們期望攻上此一關卡。即使如此，Wilson 認為，沒有必要提高牛市的目標價。
他表示，在缺乏支撐高價格基本面的情況下，股市即使走高，也沒有必要提高看漲的目標價。
標普 500 指數週二收 2933.68 點，創下歷史新高，那斯達克躍升 1.32% 之下，也寫 8120.82 點的新高價位。
市場對下半年過度期待
Wilson 說，問題在於，今年下半年能有什麼期待？他不會因為市場突然爆發，而改變基本觀點，偏離他所依據已建立多年的模型。
他指出，現在對下半年的預期太高了，需要下調。目前由於公司自己也感覺良好，因此可能要到第二或第三季，才會開始下修預期。
Wilson 承認，股市在 4 月創下歷史高點，的確出乎他意料之外，他也高估了聯準會停止升息腳步，所可能造成的影響力。不過他表示，過去 18 個月來，對今年的目標範圍一直就是 2400-3000 點。