元大證金將斥資1500萬元 承接環華證金業務 

元大金 (2885-TW) 旗下元大證金與開發金 (2883-TW) 旗下環華證金晚間共同召開重大訊息記者會，宣布元大證金將承接環華證金業務，元大證金斥資 1500 萬元吃下環華證券包括融資融券、轉融通，以及有價證券擔保放款業務，不過，全案仍須由雙方股東會公決，且須經金管會及公平交易委員會核准後才生效。

元大金執行副總翁健表示，今天董事會決議，元大證金擬以買賣價金新臺幣 1500 萬元，加計以營業讓與基準日為基準計算的相關債權、擔保品及權利代價，取得環華證金融資融券、轉融通，以及有價證券擔保放款業務。

翁健表示，此買賣價金已經過獨立專家出具價格合理性評估意見書認為合理，並經元大證金併購特別委員會及董事會審議通過。

翁健進一步指出，本讓與案將有助提升元大證金的市占規模與經營效率，一旦此案完成，元大證金可說是掌握全台整個證券市場的證金業務，可穩定挹注元大證金的獲利表現，進而提升元大證金股東權益報酬率。

而開發金資深副總經理暨發言人張立人表示，開發金控透過凱基證券間接持有環華證金 21.99% 股權，近幾年環華證金仍保持盈餘狀態，環華證金 3 月底淨值 42.96 億元，每股淨值約 10.74 元。不過，考量市場規模不夠大，傳統融資融券業務因代理證券商陸續被合併，或改為自辦融資融券而萎縮，環華證金決定將主要業務營業讓與元大證金。

張立人進一步表示，且有價證券擔保放款業務，相較於銀行承做的股票質押貸款業務，及證券商的不限用途款項借貸業務，都缺乏競爭利基，無法大幅增加營運規模，在 40 億元的法定資本額要求下，資本運用效益難以提升，不利於股東投資利益。

張立人說，正因如此，環華證金經營團隊經過審慎評估，為確保股東及客戶權益，決議將環華證金的主要業務讓與元大證金，並規劃於完成營業讓與後，預計將可取 40 億的資金，另依法定程序辦理公司解散清算，將 40 億元的投資股款退還予股東。