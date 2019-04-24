【施羅德投信】後升息時代的收益策略：以「成長型」收益商品為核心

施羅德：可用新興債 環球股債增長收息兩大類別商品 積極追求更高收益機會

施羅德表示，美聯準會 (FED) 雖已明確表達今年將不再升息，此舉引發市場對全球前景充滿疑慮，然而，施羅德投資集團預期今年全球經濟仍能保持溫和成長，在此條件下，投資策略建議以「成長型收益商品」為主要核心，也就是以新興債基金、環球股債增長收息基金這兩大類商品，做為未來一年的主要投資標的。

時序進入第二季，全球金融市場似乎平添購更多變數。今年三月，聯準會轉而鴿派發言，再加上多項不明的政治干擾，如英國脫歐、各國選舉，中美貿易談判尚未明確落幕等，因此讓市場對經濟前景充滿疑慮。

然而，施羅德投資集團經濟學家團隊仍然相信，美國和全球經濟仍能避免衰退，因為目前消費者信心和支出相當穩健，而企業並無過度擴張到要縮減支出。相反的，近期中美貿易局勢緩和、更靈活的各國央行政策以及油價維持目前水位帶來的好處，可望能穩定今年的經濟動能，還因此調升 2020 年全球的經濟成長預期 (資料來源，施羅德投資集團趨勢前瞻 3 月報)。

在此環境下，施羅德投信認為，當前金融環境正能有效緩解市場對流動性的疑慮，且有利於債券商品表現。因此建議投資人，不妨以成長型的收益商品為投資核心，其中已備受投資人青睞的新興債、環球股債增長收息兩大類基金，可望持續成為主流。

資金青睞新興市場 以「全購足」策略布局新興債

今年第一季，資金回補新興市場股債市強勁，且觀察到，就新興市場債市而言，國際資金流入新興市場美元主權債的趨勢明顯且快速 (資料來源：美銀美林、EPFR，統計至 4 月 9 日)。而觀察過去 2015 年至 2019 年 3 月，國際投資人如果青睞新興市場，大多以新興市場債為主要介入標的 (資料來源：高盛，統計至 4 月 3 日)，預期後市因為三大利多，此態勢仍會持續。

施羅德新興市場債投資團隊最高主管 James Barrineau 表示，從歷史經驗顯示，美國停止升息的階段對債券市場皆有利，又以新興市場債的爆發力較強。第二，從歷史數據看到，美元弱勢一向有利新興市場債。而目前我們預期 2019 年美元會走弱，此將可望激勵新興市場債表現。最後，即使經過第一季的大漲，新興市場主權債的殖利率仍高，預期利差可望持續收斂。這些在在都讓新興債同時擁有成長及收益率，也相信會持續對投資人擁有吸引力。

只不過，James Barrineau 表示，新興市場債分成三大塊：美元主權債、美元公司債，以及當地貨幣債。這三種類別新興債的特性大不同，過去從 2008 年至 2018 年，表現也各有漲跌，如果要擁有新興債機不可失的機會，則建議同時以「全購足」的策略，也就是同時布局這三大類債券，一方面靈活布局、掌握收益機會，另外也能降低風險。

另類工具 提升環球股債收益效能

除了新興市場債，要掌握成長型的收益機會，也可採取「另類」的投資方法。施羅德環球股債增長收息基金產品經理蔡宛庭說，今年全球經濟緩慢成長無虞，但如果能用更高效率、也就是多元策略的應用方式，來提升收益率，也會是一個不錯的選擇。

她舉例，在市場動盪、系統風險影響甚深的環境，因應波動的方式便是多元布局，也就是採全球股債均衡投資的策略，讓經理團隊靈活布局。只不過，通常這種策略不溫不火，難免略失效率。因此，建議投資人不妨選擇有採取另類投資工具的收益型產品，積極尋找收益。

以施羅德 (環) 環球股債增長收息基金來說 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 來說，就提高收益率來說，該檔基金追求直投股票的平均股利率與其基準 - 全球股票指數 (MSCI World Index) 多了 1%，其次，不侷限於傳統的股債收益，基金還能靈活運用以個股選擇權利金的方式，增添收益機會。最後，該產品的貨幣配置雖以美元為主，比重約占 8 成，但也靈活調整匯率部位，達 10%-25%，真正為投資人尋求多元收益。

蔡宛庭還說到，這產品與新興市場債基金相同，長期投資的報酬會同時擁有資本利得與固定收益，相信這會是後升息時代，相當適合投資人的商品。

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資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。基金可能投資美國 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%；境外基金不限），該債券屬私募有價證券，債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明，且需符合合格投資機構資格者才能進行交易，故易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。市場波動劇烈時，本基金可能面臨前述風險而產生虧損。

